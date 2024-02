本日2月19日に東京・東京ドームでラストライブを行うBAD HOPが、ライブ後の22:00にYouTubeで公開される「THE FIRST TAKE」第407回に登場する。

BAD HOPは「THE FIRST TAKE」への初登場について、「なんか長かったのか短かったのか本当に自分たちがわかんないぐらいがむしゃらに没頭できるものが人生でやっとこの音楽というものが見つかって、しかもHIPHOPっていうジャンルでこの東京ドームっていうところに初めて臨んで、それでこの『THE FIRST TAKE』っていうところに出させていただいて、色んな事を含めてやりきったなっていう気持ちです」とコメント。「解散しても楽曲っていうものとか過去に出した作品っていうのは、ずっと残り続けるものだと思うのでこれを機会にいいなと思ってくれた人は聴いてくれたら嬉しいです」と語る彼らが「THE FIRST TAKE」でどの曲をラップするのかファンは楽しみにしておこう。

BAD HOP コメント

