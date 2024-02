マクドナルドは2月23日より期間限定で全国のマクドナルド(一部店舗を除く)にて、ハッピーセット「星のカービィ」とハッピーセット「ポムポムプリン」を販売する。

ハッピーセット「星のカービィ」は、かわいい丸みのあるシルエットや肌触りの良さにもこだわった、手のひらサイズの全8種のぬいぐるみとのこと。何でも吸い込む食いしんぼうなカービィが、風船のように膨らんだ「ぷかぷかカービィ」など、ぬいぐるみの表情や形の違いを楽しむことができるという。

ハッピーセット「ポムポムプリン」 イメージ

ハッピーセット「ポムポムプリン」の第1弾は、迷路や絵合わせなどのゲーム3種、第2弾は小物入れやティッシュケースなどの普段使いできる実用的なアイテム3種の全6種が登場するとのこと。「とびだす! ポムポムプリンゲーム」や「ポムポムプリン 絵合わせゲーム」など、考えながら遊ぶゲームは、家族や友達とやり取りする社会性・感情や表現力と共に、先を読む力を育み,ティッシュケースや小物入れなどは、身だしなみや片付けを学ぶ生活習慣の形成を助け、「ポムポムプリン スタンプ」は、手指の器用さを高める、スタンプ押し遊びを楽しむことができるという。

また、ハッピーセット「ポムポムプリン」のおもちゃをスマートフォンにかざすと、AR技術を活用したゲーム「ぱくぱくプリン」のゲームを楽しめるとのこと。

さらに、マクドナルド公式X(旧Twitter)アカウント(@McDonaldsJapan)をフォローし、同アカウントから投稿する「キャンペーン対象投稿」をリプライすると、抽選で3名様に三井ガーデンホテル銀座五丁目・三井ガーデンホテル札幌ウエストの「ポムポムプリン コラボレーションルーム」(ポムポムプリンのかくれんぼルーム、ポムポムプリンのスイーツパーティールーム、ゆめみるポムポムプリン ルーム)いずれかのコラボレーションルーム1泊が当たるというキャンペーンも実施するとのこと。キャンペーン期間は2月20日9:00~3月3日23:59となっている。

(C)Nintendo / HAL Laboratory, Inc. KB24-P5669

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L642599