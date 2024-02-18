UVERworldが3月6日に同時リリースするニューシングル「Eye's Sentry」とライブBlu-ray / DVD 「UVERworld KING’S PARADE 男祭り REBORN at Nissan Stadium」の全収録内容とジャケットアートワークが公開された。
「Eye's Sentry」はTOKYO MXほかで放送中のテレビアニメ「青の祓魔師 島根啓明結社篇」のオープニングテーマ。シングルのカップリングにはツアーでも披露されているインストゥルメンタルナンバー「High Light!」と「über cozy universe（SE）」が収録される。また初回限定盤には2023年12月20、21日に神奈川・横浜アリーナで開催されたTAKUYA∞（Vo）の生誕祭ライブのダイジェストムービーを収めたDVDが付属。期間生産限定盤には「CORE PRIDE」「REVERSI」「一滴の影響」などUVERworldがこれまで手がけた「青の祓魔師」の楽曲が全収録されるほか、DVDには収録曲のミュージックビデオが収められる。
一方、約7万人を動員した男性限定ライブ「男祭り」のライブBlu-ray / DVD初回限定盤には、ライブ音源を収録したCDが付属。そのCDに収録されるトラックリストも合わせて発表された。
UVERworld「Eye's Sentry」収録内容
CD
初回限定盤、通常盤
01. Eye's Sentry
02. High Light!
03. über cozy universe
04. Eye's Sentry（Instrumental）
期間生産限定盤
01. Eye's Sentry
02. CORE PRIDE
03. REVERSI
04. 一滴の影響
05. High Light!
06. über cozy universe
07. Eye's Sentry（Anime ver.）
08. Eye's Sentry（Instrumental）
DVD
初回限定盤
・Archived -Dec. 20 and 21, 2023 at Yokohama Arena-［Don’t Think.Feel→Don’t Think.Sing］¬¬¬
（※2023年12月20、21日に横浜アリーナで行われたライブのダイジェストムービー）
期間限定盤
01. Eye's Sentry（「青の祓魔師 島根啓明結社篇」OPノンクレジット映像）
02. CORE PRIDE（Music Video）
03. REVERSI（Music Video）
04. 一滴の影響（Music Video）
UVERworld「UVERworld KING’S PARADE 男祭り REBORN at Nissan Stadium」収録曲
Blu-ray / DVD
01. ENIGMASIS
02. Don’t Think.Feel
03. ナノ・セカンド
04. 7th Trigger
05. Fight For Liberty
06. KINJITO
07. FINALIST feat. ANARCHY
08. VICTOSPIN
09. WE ARE GO
10. Wizard CLUB
11. 激動
12. RANGE
13. BABY BORN & GO
14. REVERSI
15. 23ワード
16. ビタースウィート
17. Massive
18. 来鳥江 feat.山田孝之＆愛笑む
19. One stroke for freedom
20. Don’t Think.Sing
21. PRAYING RUN
22. Touch off
23. 零HERE～SE～
24. IMPACT
25. EN
26. THEORY
27. AFTER LIFE
28. MONDO PIECE
CD（初回限定盤）
KING'S PARADE 男祭りREBORN at NISSAN STADIUM 2023.07.30 -Audio Track Selection-
01. Don't Think.Feel
02. ナノ・セカンド
03. 7th Trigger
04. Fight For Liberty
05. KINJITO
06. FINALIST feat.ANARCHY
07. VICTOSPIN
08. ビタースウィート
09. One stroke for freedom
10. Don't Think.Sing
11. PRAYING RUN
12. Touch off
13. 零 HERE～SE～
14. IMPACT
15. EN
16. THEORY
17. AFTER LIFE
18. MONDO PIECE