UVERworldが3月6日に同時リリースするニューシングル「Eye's Sentry」とライブBlu-ray / DVD 「UVERworld KING’S PARADE 男祭り REBORN at Nissan Stadium」の全収録内容とジャケットアートワークが公開された。

「Eye's Sentry」はTOKYO MXほかで放送中のテレビアニメ「青の祓魔師 島根啓明結社篇」のオープニングテーマ。シングルのカップリングにはツアーでも披露されているインストゥルメンタルナンバー「High Light!」と「über cozy universe(SE)」が収録される。また初回限定盤には2023年12月20、21日に神奈川・横浜アリーナで開催されたTAKUYA∞(Vo)の生誕祭ライブのダイジェストムービーを収めたDVDが付属。期間生産限定盤には「CORE PRIDE」「REVERSI」「一滴の影響」などUVERworldがこれまで手がけた「青の祓魔師」の楽曲が全収録されるほか、DVDには収録曲のミュージックビデオが収められる。

一方、約7万人を動員した男性限定ライブ「男祭り」のライブBlu-ray / DVD初回限定盤には、ライブ音源を収録したCDが付属。そのCDに収録されるトラックリストも合わせて発表された。

UVERworld「Eye's Sentry」収録内容

CD

初回限定盤、通常盤

01. Eye's Sentry

02. High Light!

03. über cozy universe

04. Eye's Sentry(Instrumental)

期間生産限定盤

01. Eye's Sentry

02. CORE PRIDE

03. REVERSI

04. 一滴の影響

05. High Light!

06. über cozy universe

07. Eye's Sentry(Anime ver.)

08. Eye's Sentry(Instrumental)

DVD

初回限定盤

・Archived -Dec. 20 and 21, 2023 at Yokohama Arena-[Don’t Think.Feel→Don’t Think.Sing]¬¬¬

(※2023年12月20、21日に横浜アリーナで行われたライブのダイジェストムービー)

期間限定盤

01. Eye's Sentry(「青の祓魔師 島根啓明結社篇」OPノンクレジット映像)

02. CORE PRIDE(Music Video)

03. REVERSI(Music Video)

04. 一滴の影響(Music Video)

UVERworld「UVERworld KING’S PARADE 男祭り REBORN at Nissan Stadium」収録曲

Blu-ray / DVD

01. ENIGMASIS

02. Don’t Think.Feel

03. ナノ・セカンド

04. 7th Trigger

05. Fight For Liberty

06. KINJITO

07. FINALIST feat. ANARCHY

08. VICTOSPIN

09. WE ARE GO

10. Wizard CLUB

11. 激動

12. RANGE

13. BABY BORN & GO

14. REVERSI

15. 23ワード

16. ビタースウィート

17. Massive

18. 来鳥江 feat.山田孝之&愛笑む

19. One stroke for freedom

20. Don’t Think.Sing

21. PRAYING RUN

22. Touch off

23. 零HERE~SE~

24. IMPACT

25. EN

26. THEORY

27. AFTER LIFE

28. MONDO PIECE

CD(初回限定盤)

KING'S PARADE 男祭りREBORN at NISSAN STADIUM 2023.07.30 -Audio Track Selection-

01. Don't Think.Feel

02. ナノ・セカンド

03. 7th Trigger

04. Fight For Liberty

05. KINJITO

06. FINALIST feat.ANARCHY

07. VICTOSPIN

08. ビタースウィート

09. One stroke for freedom

10. Don't Think.Sing

11. PRAYING RUN

12. Touch off

13. 零 HERE~SE~

14. IMPACT

15. EN

16. THEORY

17. AFTER LIFE

18. MONDO PIECE