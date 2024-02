「勉強できる場所が見つからない」10代にヨビノリたくみが“居心地のいい勉強場所”を提案

登録者数100万人超の教育系YouTuberヨビノリたくみさんがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ヨビノリLOCKS!」。毎週金曜日に、受験に向けた特別授業を開講しています。2月16日(金)の放送では、「勉強できる場所が見つからない」という17歳の相談に回答しました。私は家で勉強できないので基本的に学校に残って勉強をしていたのですが、いろいろ訳があって学校に残りづらくなってしまいました……。塾や図書館など試してみましたが、未だに学校以外の勉強できる居心地のいい場所が見つからず……。たくみさんは、どんな場所で勉強していらっしゃいましたか? 是非、参考にさせてください。(17歳)どうして学校に残りづらくなっちゃったのか、すごく心配なんですけど……。具体的なアドバイスをすると、たしかに僕も勉強する場所を結構コロコロ変えるというか、目的に合わせて変えていたんですよね。まず1つ目は、オーソドックスですけど「家」で勉強する。(相談者は)ちょっとできないようなんですけど……。2つ目は「図書館」! 図書館はいくつか選択肢があって、学校の図書館を使うときもあったし、地元の図書館や電車で20~30分ぐらいの、ちょっと離れた場所にある大きな図書館を使うこともありましたね。あとは、「塾や予備校の自習室」でやっていたり、ほかには「お風呂」! お風呂でもやっていました。そういう感じでいろいろな場所で勉強していたんですけど、目的に応じて使い分けていましたね。例えば長時間勉強するとか、がっつりテキストを読み込むときは、周りも勉強している雰囲気のほうがやりやすいので、塾や予備校の実習室でやっていました。ほかには、いつもと違ったこと……例えば、過去問の赤本をやるときは、試験本番っていつもの環境と違うわけじゃないですか。だから、いつもと違う感じを演出するために、わざとちょっと離れた地元の大きめの図書館に行ってみたりしていたんですよね。そういう感じで、何か目的に応じて場所を変えるという意識があれば、いい意味での居心地のいい場所が見つかるんじゃないかなと! ぜひ参考にしてみてください!これは説明が必要ですね(笑)。物理の式の意味で書いたんですけど、Nは『垂直抗力』っていう、物を床に置いたときに発生する力のことですね。これが0以上ということは、何か物が地面に接しているということで……! その地面から離れない、落ち着いて勉強できる場所が見つかるような願いを込めて書いてみました!『ヨビノリLOCKS!』では、受験や勉強に関する質問を募集しています。質問が取り上げられたリスナーには、ヨビノリたくみさんの直筆メッセージが入ったカロリーメイトスペシャルボックスと音声メッセージ入りチェキをプレゼントいたします。「ヨビノリLOCKS!」への質問やメッセージは、番組の特設サイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/