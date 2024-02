SEVENTEEN・DINO「少しでもみなさんの力になれたら」10代の悩み相談に回答

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。2月15日(木)の放送では、10代リスナーのお悩みに向き合う企画「TEEN相談室」を行いました。2人の相談とDINOの回答を紹介します。【リスナーの相談:私はダンス部で、振付を任せてもらうことが多いのですが、十数人の構成や振りのイメージを固めるまでに時間がかかります。今までは、みんなの意見を聞いたり、構成を調べたりして乗り越えてきたのですが、ディノ先生は振りと構成を考えるとき、どうやってイメージをふくらませていますか? アドバイスください!】(15歳)DINO:僕と、とても似たことをしていますね。僕も学校に通っていたころは、ダンス部にいました。振付を制作するにおいて、人の話を聞きすぎると頭が痛くなってしまいます……本当に頭痛いですよね。でも、自分が描くものがあると思うんです。その絵をチームメイトに少し反対されたりしたとしても、固く自分を信じていけばいいと思います。それを信じてくれるのが、チームメイトだと思いますからね。僕が構成など振付において一番考えることは、ステージの上にいる自分たちの姿なんです。そして観客の立場で見たときに、僕たちはどんなふうに映っているのか、またこのチームによって何を見せたいか、というコンセプトや振付の感じ、そういった大まかな部分から作っていきます。その後に細かい振付を考えたり作っていったりするんですけど、まずは大まかな絵をしっかりと作ることが大事だと思います。このステージでどういった姿を見せたいか、どんな人でいたいか……まるで演技をしているかのようにですね。そういう考えをしていけば、少し解決に向かうのかなって思います。【リスナーの相談:私は将来、体育の先生になりたいと思っています。ですが「私が目指しても、いい先生になれるのかな?」と不安です。DINO先生は将来が不安になったとき、どうしていますか? また、DINO先生が今の職業になりたいと思ったきっかけはなんですか?】(18歳)DINO:たくさん悩んでいらっしゃいますね。僕も本当にたくさん悩んだ覚えがあります。まずは不安ですよね、すごく共感します。一方で、その不安というのは……今、18歳ということで、これからもあるんですよ。なぜなら、僕も今悩んでたりするから。ただ、僕が幼いころから感じていることは、僕が今1番好きなことは何なのか。周りがなんと言おうと、僕がやりたいことを目指していくことが後になっても後悔しないと思うんです。職業を歌手にしようって思ったきっかけは、幼いころから歌とダンスがとても好きだったからです。なので、僕がやりたいことを追いかけたし、追い求めたし、たくさん練習もしました。僕が大好きな歌手に、マイケル・ジャクソン、RAIN先輩などたくさんいらっしゃいますが、そういったカッコイイ歌手になりたいって思って努力したから、今のSEVENTEENとしての僕がいるんだと思います。なので、十分にできると思います。一生懸命頑張ってください! 僕は応援してますよ。DINO:みなさんが深い悩みを持っていらっしゃって、僕も一緒に共感をすることができたし、自分自身を振り返る時間にもなったと思います。それから一方では、僕自身、すごく悩みが多いほうなんです。それまで僕が悩んできた時間が、少しでもみなさんの力になれたんじゃないかなって思いました。もちろん僕が話した言葉が正解かどうかはわからないけど、少しでもみなさんの力になれたらなって思いました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/