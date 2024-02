OKAMOTO’S「こういう音から始めたほうがいい」“朝がとても苦手”な10代に贈る1曲『カーニバル』

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと背中を押す1曲を届けています。2月のマンスリーアーティストは、4人組ロックバンドのOKAMOTO'Sです。2月14日(水)の放送では、「朝がとても苦手」という15歳の相談に、ボーカルのオカモトショウさんとギターのオカモトコウキさんが回答しました。僕は朝がとても苦手です。起きたい時間の30分前から5分おきに目覚ましをかけるのですが、全然起きられません。朝起きられないときの、オススメの方法が知りたいです!ショウ:朝苦手なんだって。コウキ:オススメの方法は、いくつかありますよ!ショウ:おっ! やっぱ朝で有名なコウキさん。コウキ:“朝の専門”っていうところで売っているので (笑)。ショウ:嘘ばっかり(笑)。コウキ:これいくつかあるんですけど、実際に僕がやるのはiPhoneを見る!ショウ:やば! すっごいシンプル!コウキ:iPhoneを見て、画面を見るとなんか覚醒しません?ショウ:あ〜……しないっすね〜。もう1個ほしい!コウキ:もう1個ね(笑)。結局、朝苦手で起きられないっていうのは、目がシバシバしてるのが問題なんだと思うんですよね。朝起きた瞬間って、目がシバシバするじゃないですか? で、アイボンをするんですよ! 一気に目が覚めますね。ショウ:あ〜なるほど。アイボンは目が覚めるだろうね。たしかに!コウキ:だから、なんとかアイボンのところまでたどり着いてもらって……! アイボンやったら一瞬でいけますね。ショウさんなんかある?ショウ:ちなみにごめん。(iPhoneの)画面を見てもパキッと目が覚めないって言ったけど、俺はサクッと起きられるタイプなんです。パッて起きられる。朝からジャンプとか走ったりとかできる。コウキ:起きた瞬間から!?ショウ:そう。アイボンとかすらいらない。コウキ:すげえな(笑)。ショウ:ただ、理想の朝は……徐々にゆっくり。そうできたときが一番調子いい。それで「カーニバル」を選びました。こういう音から始めたほうがいい。コウキ:なるほど!ショウ:なんか「起きたい起きたい」って思っても、「テケテケテケッタッタッテッテー♪」みたいな激しい感じでいくともう疲れちゃう。「もうやだ、止めたい」って。コウキ:はいはい! 徐々に、リラックスして起きていこうぜと。そういうことですね?ショウ:そういうことです! それは大事だと思います。今回の選曲「カーニバル」は、1月31日リリースのニューシングル『この愛に敵うもんはない』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/