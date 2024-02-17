NEXT GENERATION MATCH 2024が行われ、ヴィッセル神戸U-18と日本高校サッカー選抜が対戦した。
初出場の神戸U-18は、10番を背負う濱﨑健斗を中心に攻撃を組み立てるが、決定機をものにできず。スコアレスで迎えた試合終了間際の76分、高校サッカー選抜はCKを獲得すると、太田隼剛（市立船橋高）のキックを池戸柊宇（京都橘高）が打点の高いヘディングで合わせ、ついに均衡を破った。
池戸の得点が決勝点となり、試合は0-1で終了。2010年から始まり、通算15回目を迎えたNEXT GENERATION MATCH。これでJユースから見て5勝5分け5敗と全くのイーブンとなった（※2020年からはU-18Jリーグ選抜ではなく、Jリーグ優勝クラブのユースチームが出場）。
【スコア】
ヴィッセル神戸U-18 0-1 日本高校サッカー選抜
【得点者】
0-1 76分 池戸柊宇（日本高校サッカー選抜）
【メンバー】
ヴィッセル神戸U-18：GK亀田大河（70分 吉岡耕佑）：DF野邉知紘（77分 川井憂翔）、山田海斗、茨木陸、西川亜郁（77分 原蒼汰）：MF：岩本悠庵、今富輝也、濱﨑健斗（70分 小泉楓雅）：FW大西湊太（40分 瀬口大翔）、渡辺隼斗（70分 髙村睦弥）、森田皇翔（62分 藤本陸玖）
日本高校サッカー選抜：GK鈴木将永（40分 平塚仁）：DF池戸柊宇、小泉佳絃、渡邉優空、市川和弥（62分 布施克真）、塩川桜道：MF：松田悠世（62分 北藤朔）、神田拓人、長準喜（40分 杉本英誉）、芝田玲（75分 太田隼剛）：FW：網代陽勇（56分 高岡伶颯）