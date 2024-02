Paledusk、JAPAN TOUR「LOVE YOUR PALEHELL」開催決定

Paleduskが、JAPAN TOUR「LOVE YOUR PALEHELL」の開催を発表した。

【動画を見る】新作EP『PALEHELL』全曲トレーラー

オーストラリアのレーベル「Grayscale Records」、EU/UKの「Avocado Bookings」と契約し、2023年4月にはアメリカのレーベル「SharpTone Records」との契約も果たした福岡出身の4人組バンドPaledusk。2月21日(水)には新作EP『PALEHELL』をリリースし、本ツアーは同作を引っさげたJAPAN TOURとなる。ツアーは全10公演、チケット抽選受付も同時に開始された。

ツアーは、5月29日(水)の渋谷Spotify O-WESTは”3マン”、その他公演は”全て2マン”での開催となる。また、京都、渋谷、千葉、横浜の4公演に関しては、ENTHの3rd Album『ENTH』との”W Release Tour”という位置付けの公演になる。その他出演者は、後日発表を予定している。

<ライブ情報>

JAPAN TOUR[LOVE YOUR PALEHELL]

4月22日(月)新宿ANTIKNOCK

4月24日(水)静岡UMBER

4月25日(木)京都MUSE / with ENTH ★

5月29日(水)渋谷Spotify O-WEST / with ENTH +1BAND ★

5月30日(木)千葉LOOK / with ENTH ★

6月3日(月)宮城enn 2nd

6月7日(金)奈良NEVERLAND

6月8日(土)富山SOUL POWER

6月9日(日)石川vanvanV4

6月13日(火)横浜 F.A.D / with ENTH ★

★はENTHとのW Release Tourとなります。

[チケット販売詳細]

eplus(ENTHとのW Release Tourとなる4公演を除く、全ての公演)

チケット抽選先行プレオーダー

2/16(金)21:00 〜 2/25(日)23:59

https://eplus.jp/paledusk/

チケットぴあ (ENTHとのW Release Tourとなる4公演)

チケット抽選先行プレオーダー

2/16(金)21:00 〜 2/25(日)23:59

https://w.pia.jp/t/enth-tour/

問い合わせ : paleduskofficial@gmail.com

<リリース情報>

Paledusk

EP『PALEHELL』

2024年2月21日(水)リリース

=収録楽曲=※3形態共通

1. PALEHELL

2. SUPER PALE HORSE feat. CVLTE

3. TRANQUILO!

4. RUMBLE feat. Masato from coldrain

5. Im ready to die for my friends feat. VIGORMAN

6. NO!

7. Q2 feat. Kenta Koie from Crossfaith

特設サイトURL https://www.paledusk.com/new-ep-palehell-special

HP https://www.paledusk.com/