藤巻亮太『3月9日』は「友達の結婚式のために作った」20年を経て卒業式で歌われる1曲に

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月15日(木)の放送は、藤巻亮太さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、卒業シーズンによく聞かれる楽曲『3月9日』について、制作当時のエピソードを聞きました。校長やリスナーの『3月9日』への思いもあわせて紹介します。COCO教頭:(レミオロメンの楽曲)『3月9日』は、今年でリリースから20周年だそうです。こもり校長:この曲にはいろんな思い出があるけど、(レミオロメンのボーカル、ギターである)藤巻さんご本人に会えるなんて! 僕は三重県出身なんですけど、小学校を卒業して中学にあがるときに1人で上京しているんです。その小学校の卒業式で、『3月9日』を歌ったんです。僕だけ東京の私立の中学に行くので、「もうみんなとは会うことないだろうな」と思いながら歌った曲なんです。藤巻:その年齢で親元を離れて、住み慣れた場所を離れて……というときの覚悟はすごいものがあったと思いますけど。そのときにこの曲を……!こもり校長:そうなんです! だから、この曲を聴くと“しんみり”と、“新しい一歩”を感じるんです。藤巻:『3月9日』はレミオロメンの3人にもそれなりに思いのある曲なんですけど、その3人の思いを越えて本当に多くの方が新しい物語を紡いでくださっているんです。逆に僕たちが、またこの曲に出会い直している……その出会いをいただいている曲なんです。COCO教頭:お~!藤巻:こんな大事な話って、なかなか聞かせていただけないじゃないですか。こもり校長:テンションが上がって、けっこうしゃべってしまいました……すみません!全員:(笑)。こもり校長:『3月9日』を作ったのは、おいくつのときなんですか?藤巻:21歳くらいで作っているんです。COCO教頭:え~!こもり校長:こういうお話を聞くと、感覚や才能に年齢は関係ないなと思いますけど……21ですか!藤巻:そうなんですよ(笑)。でも、いまは卒業式で歌っていただくイメージがあるんですけど……あらためてなんですけど、これは友達の結婚式のために作った曲なんですよ。21歳のときに友達が結婚したんです。COCO教頭:割と早めですよね。藤巻:僕たちは学生だったんです。結婚というものもよくわかっていなかったんですけど、「3月9日に結婚するんだよね、サンキューの日なんだ!」という友達の言葉がめちゃくちゃ素敵で。レミオロメンは組んでいたけど学生だし、お金もないし、ということで音楽をプレゼントすることになったんです。こもり校長:いい……!藤巻:なので、その友達と奥さんに向けて作った曲なんですよ。こもり校長:“誰かが、新しい一歩を踏み出すために!”という部分に人の思いが乗っかっていって、背中を押す曲になって、卒業式で歌われるようになったんですね。いろんな思いが乗っている曲ですね。いい~!【中学3年生です! 本日! 県立高校の推薦入試に合格しました! たくさん勉強してきたので嬉しいです! そんな話はさておき、もうすぐ卒業式です! 学年合唱で『3月9日』を歌います! 『3月9日』が一生心に残るのかぁ、と思うととても嬉しいです! ずっと聴いてきていたこの曲が、大切なものになるとは……もうサイコー!】(15歳)藤巻:めっちゃ嬉しい! 作り手って、作ったあとは人のものになっていくので……! 自分の歌という感じがしなくて、こういう話を聞くだけで感動しちゃいますね。大事な卒業式になってほしいなと思います。合格おめでとう!校長・教頭:おめでとう!藤巻亮太さんは、『3月9日』のCDリリースから20周年を迎える2024年3月9日(土)に、『THANK YOU LIVE 2024』を東京・日比谷野外音楽堂で開催。「これは感謝を伝えるライブなんですけど、『3月9日』が持っている中心部分には、みんなで門出をお祝いしていい節目にする、というのがあります。節目を迎えられるみなさんに、ぜひこの曲を生で聴いてほしいですね」と話していました。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/