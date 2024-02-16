清春、デビュー30周年ツアー開催を発表

清春が、デビュー30周年ツアーの開催を発表した。

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1994年、黒夢でのデビューから30周年を迎えた清春。デビュー日である2月9日大阪でのライブにおいて、30周年を記念して3月から来年2025年2月9日まで1年間を通したツアー『清春 debut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩 NEVER END EXTRA』を行うことをファンに発表。本日、ツアー全行程を解禁した。3月にオーストラリアツアーが予定されているBorisとの競演に加え、ビルボードツアーやSADS、黒夢でのライブも決定。詳細はオフィシャルサイト、オフィシャルSNSにて随時更新されるとのこと。

また、3月20日には4年ぶり通算11作目のニューアルバム『ETERNAL』（初回限定盤・通常盤）がリリースされる。同作の中から「SAINT」が先行配信され、MUSIC VIDEOも公開されているほか、近日アルバムタイトル曲「ETERNAL」のMUSIC VIDEOも公開される予定。

＜ライブ情報＞

debut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩 『NEVER END EXTRA』

3月25日（月）代官山UNIT

4月11日（木）Shibuya Pleasure Pleasure

4月25日（木）Shibuya Pleasure Pleasure

HEAVY ROCK BREAKFAST JAPAN TOUR 2024

4月27日（土）Boris×KIYOHARU 横浜BayHall

4月28日（日）Boris×KIYOHARU 横浜BayHall

4月29日（月祝）Boris×KIYOHARU 大阪SHANGRILA

5月4日（土祝）Veats Shibuya

5月6日（月祝）Billboard Live Yokohama

5月17日（金）Billboard Live Osaka

5月24日（金）Billboard Live Tokyo

6月8日（土）浜松Live House窓枠

6月9日（日）岐阜Club Roots

6月15日（土）山梨KAZOO HALL

6月29日（土）SADS 1999-2003 Zepp Haneda

6月30日（日）SADS 1999-2003 Zepp Haneda

7月7日（日）SADS 2010-2018 GARDEN新木場FACTORY

7月13日（土）名古屋BOTTOM LINE

7月14日（日）三重MAXA

7月20日（土）金沢EIGHT HALL

7月27日（土）水戸LIGHT HOUSE

8月3日（土）仙台darwin

8月10日（土）柏PALOOZA

8月11日（日）柏PALOOZA

8月17日（土）HEAVENS ROCKさいたま新都心

8月18日（日）HEAVENS ROCKさいたま新都心

8月24日（土）札幌PENNY LANE24

8月31日（土）長野CLUB JUNK BOX

9月5日（木）ReNY 10th Anniversary 新宿ReNY

9月8日（日）HEAVENS ROCK宇都宮VJ-2

9月14日（土）岡山CRAZYMAMA　KINGDOM

9月15日（日）KOBE太陽と虎

9月22日（日）和歌山CLUB GATE

9月23日（月祝）OSAKA ESAKA MUSE

9月28日（土）青森Quarter

9月29日（日）盛岡CLUB CHANGE WAVE

10月5日（土）難波Yogibo META VALLEY

10月6日（日）LIVE ROXY SHIZUOKA

10月12日（土）滋賀U★STONE

10月13日（日）KYOTO MUSE

10月27日（日）The Birthday 恵比寿ザ・ガーデンホール

10月30日（水）FC INOS MEMBERS ONLY

11月3日（日）水戸LIGHTHOUSE

11月4日（月祝）水戸LIGHTHOUSE

11月8日（金）名古屋MUSIC FARM

11月9日（土）名古屋MUSIC FARM

11月10日（日）名古屋MUSIC FARM

11月16日（土）HEAVENS ROCK熊谷

11月17日（日）HEAVENS ROCK熊谷

11月23日（土）横浜BayHall

12月1日（日）川崎SUPERNOVA

12月14日（土）松山WstudioRED

12月15日（日）高松MONSTER

12月21日（土）福岡BEAT STATION

12月22日（日）鹿児島CAPARVO HALL

12月29日（日）渋谷CLUB QUATTRO

12月31日（火）名古屋ダイアモンドホール

2025年

1月8日（水）新宿LOFT

1月12日（日）大阪GORILLA HALL

2月9日（日）黒夢 東京ガーデンシアター

＜リリース情報＞

清春

『ETERNAL』

2024年3月20日リリース

https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1161

https://www.amazon.co.jp/dp/B0CH8C8C44/

清春 OFFICIAL WEB SITE：https://kiyoharu.tokyo/