清春、デビュー30周年ツアー開催を発表

清春が、デビュー30周年ツアーの開催を発表した。
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1994年、黒夢でのデビューから30周年を迎えた清春。デビュー日である2月9日大阪でのライブにおいて、30周年を記念して3月から来年2025年2月9日まで1年間を通したツアー『清春 debut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩 NEVER END EXTRA』を行うことをファンに発表。本日、ツアー全行程を解禁した。3月にオーストラリアツアーが予定されているBorisとの競演に加え、ビルボードツアーやSADS、黒夢でのライブも決定。詳細はオフィシャルサイト、オフィシャルSNSにて随時更新されるとのこと。
また、3月20日には4年ぶり通算11作目のニューアルバム『ETERNAL』（初回限定盤・通常盤）がリリースされる。同作の中から「SAINT」が先行配信され、MUSIC VIDEOも公開されているほか、近日アルバムタイトル曲「ETERNAL」のMUSIC VIDEOも公開される予定。
＜ライブ情報＞
debut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩 『NEVER END EXTRA』
3月25日（月）代官山UNIT
4月11日（木）Shibuya Pleasure Pleasure
4月25日（木）Shibuya Pleasure Pleasure
HEAVY ROCK BREAKFAST JAPAN TOUR 2024
4月27日（土）Boris×KIYOHARU 横浜BayHall
4月28日（日）Boris×KIYOHARU 横浜BayHall
4月29日（月祝）Boris×KIYOHARU 大阪SHANGRILA
5月4日（土祝）Veats Shibuya
5月6日（月祝）Billboard Live Yokohama
5月17日（金）Billboard Live Osaka
5月24日（金）Billboard Live Tokyo
6月8日（土）浜松Live House窓枠
6月9日（日）岐阜Club Roots
6月15日（土）山梨KAZOO HALL
6月29日（土）SADS 1999-2003 Zepp Haneda
6月30日（日）SADS 1999-2003 Zepp Haneda
7月7日（日）SADS 2010-2018 GARDEN新木場FACTORY
7月13日（土）名古屋BOTTOM LINE
7月14日（日）三重MAXA
7月20日（土）金沢EIGHT HALL
7月27日（土）水戸LIGHT HOUSE
8月3日（土）仙台darwin
8月10日（土）柏PALOOZA
8月11日（日）柏PALOOZA
8月17日（土）HEAVENS ROCKさいたま新都心
8月18日（日）HEAVENS ROCKさいたま新都心
8月24日（土）札幌PENNY LANE24
8月31日（土）長野CLUB JUNK BOX
9月5日（木）ReNY 10th Anniversary 新宿ReNY
9月8日（日）HEAVENS ROCK宇都宮VJ-2
9月14日（土）岡山CRAZYMAMA KINGDOM
9月15日（日）KOBE太陽と虎
9月22日（日）和歌山CLUB GATE
9月23日（月祝）OSAKA ESAKA MUSE
9月28日（土）青森Quarter
9月29日（日）盛岡CLUB CHANGE WAVE
10月5日（土）難波Yogibo META VALLEY
10月6日（日）LIVE ROXY SHIZUOKA
10月12日（土）滋賀U★STONE
10月13日（日）KYOTO MUSE
10月27日（日）The Birthday 恵比寿ザ・ガーデンホール
10月30日（水）FC INOS MEMBERS ONLY
11月3日（日）水戸LIGHTHOUSE
11月4日（月祝）水戸LIGHTHOUSE
11月8日（金）名古屋MUSIC FARM
11月9日（土）名古屋MUSIC FARM
11月10日（日）名古屋MUSIC FARM
11月16日（土）HEAVENS ROCK熊谷
11月17日（日）HEAVENS ROCK熊谷
11月23日（土）横浜BayHall
12月1日（日）川崎SUPERNOVA
12月14日（土）松山WstudioRED
12月15日（日）高松MONSTER
12月21日（土）福岡BEAT STATION
12月22日（日）鹿児島CAPARVO HALL
12月29日（日）渋谷CLUB QUATTRO
12月31日（火）名古屋ダイアモンドホール
2025年
1月8日（水）新宿LOFT
1月12日（日）大阪GORILLA HALL
2月9日（日）黒夢 東京ガーデンシアター
＜リリース情報＞
清春
『ETERNAL』
2024年3月20日リリース
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/discography/1161
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CH8C8C44/
清春 OFFICIAL WEB SITE：https://kiyoharu.tokyo/