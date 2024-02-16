あのが、4月20日に開催されるアナログレコードの祭典「RECORD STORE DAY JAPAN 2024」のアンバサダーに就任した。
「RECORD STORE DAY」は4月の第3土曜日に全世界で同時展開されるアナログレコードの普及を目的としたイベント。17年目を迎える「RECORD STORE DAY JAPAN 2024」のメインビジュアルは、あの自身もゆかりのある東京・ディスクユニオン下北沢店で、レコード愛好家である写真家・平間至によって撮影された。
またアンバサダーの発表とともに、「RECORD STORE DAY JAPAN 2024」でリリースされる限定盤76タイトルも公開された。anoの1stアルバム「猫猫吐吐」と、その収録曲「普変」「ちゅ、多様性。」の“THE FIRST TAKEバージョン”を収録した「From THE FIRST TAKE」、class「夏の日の1993」、のはらしんのすけ「オラはにんきもの」、松平健「マツケンEDM」、工藤静香「慟哭」、たま「あっけにとられた時のうた」、あらんどろん「ウィ！シャバダバ」、ニューエスト・モデル「ソウル・サバイバー」、SANABAGUN.「浪漫飛行 feat. Creepy Nuts / Sweet Dreams feat. 藤原さくら（mabanua remix）」、如月小春「都会の生活」、暴動クラブ「シニカル・ベイビー」、吉田哲人「The Summing Up」などがラインナップされている。
「RECORD STORE DAY JAPAN 2024」リリースタイトル
7inch
・akiko「NO ORDINARY LOVE」
・BETTY WRIGHT「MAN OF MINE / LIFE（SELECTED BY HIROSHI "PENGUIN JOE" NAGAI）」
・class「夏の日の1993」
・Cruisic「Inspector Norse Remixes」
・CUT CREATOR$「Love and Happiness / Love and Happiness （Instrumental）」
・DÉ DÉ MOUSE & Mandark「Noisy Love / Merry Go Round」
・DECO（伊藤陽一郎、守尾崇）「Smells Like Teen Spirit」
・Doona「Hot Dog / J-NET JACK」
・EMINATA「赤い恋の歌 / Selfish」
・EON「WE'LL GO ON / CHILDREN OF THE NIGHT」
・GACKT「ANOTHER WORLD / Last Song」
・grooveman Spot「Tougher Love（Remix）feat. Aki Ella, Kashif / Hold My Hands feat. Aki Ella, KenT」
・Joint Beauty「Special Days（feat. 藤井隆&ピーナッツくん）」
・KASHI DA HANDSOME「HANDSOME HONEY BEATSZ "45"COLLECTION」
・KASHMERE ＆ The Vintage Scraps「SELECTOR BLUES / TOM DRUNK Slowly Remix」
・luv「Gum i / Motrr」
・moreru「夕暮れに伝えて」
・PAHUMA「わたしのおもふこと / 晴れなのに曇り」
・PURPLE MUNDI「STOP HURTING ME BABY / I CAN'T UNDERSTAND（SELECTED BY HIROSHI "PENGUIN JOE" NAGAI）」
・SANABAGUN.「吉報クラシック / Jam goes on」
・SANABAGUN.「浪漫飛行 feat. Creepy Nuts / Sweet Dreams feat. 藤原さくら（mabanua remix）」
・SENSE of WONDER「星の王子様」
・THE BELIEVERS / LEE AUSTIN「ACROSS THE TRACK PT.1 / PUT SOMETHING ON YOUR MIND（SELECTED BY 佐藤潔）」
・THE PERFECTIONS / FUNKY NASSAU「LOVE STORM / BAHAMA SOUL STEW（SELECTED BY HIROSHI "PENGUIN JOE" NAGAI）」
・the Tiger「働き者の歌」
・VALERIE CARTER AND THE FARAGHER BROS.「NEVER GET YOUR LOVE BEHIND ME」
・あらんどろん「ウィ！シャバダバ」
・アン・ヤングと大野雄二トリオ「SPEAK LOW」
・かとうれい子「カケルのテーマ」
・北村蕗「Solution / IMIW」
・工藤静香「慟哭」
・ごいちー / The Pen Friend Club「新しいメロディ / My New Melodies」
・小柳ゆき「あなたのキスを数えましょう ～You were mine～ / 愛情」
・たま「あっけにとられた時のうた」
・壇雄司「TOWN & COUNTRY」
・中塚武「恋とマシンガン」
・のはらしんのすけ「オラはにんきもの」
・花*花「あ～よかった（setagaya-mix） / さよなら大好きな人」
・ファラオ・サンダース「Harvest Time（収穫の時 - Radio Edit） / Love Will Find a Way（ラヴ・ウィル・ファインド・ア・ウェイ- Radio Edit）」
・暴動クラブ「シニカル・ベイビー」
・町あかり「地球出禁にしていいよ / 楽園流しの刑」
・町あかり「常磐ディスコ港町 / 黒帯フィーバー」
・松平健「マツケンEDM」
12inch
・ano「From THE FIRST TAKE」
LP / 2LP
・ano「猫猫吐吐」
・Alborosie「Dub Pirate」
・arvin homa aya feat. THE IMAGE「SESSION」
・Greg Foat & Gigi Masin「The Fish Factory Sessions」
・Guiba「ギバ」
・IKKUBARU「DECADE」
・Kaoru Inoue「Dedicated to the Island -soundwalk & music for SAUNTER magazine-」
・MONDAY満ちる「Don't Disturb This Groove」
・Neighbors Complain「First Contact」
・Neighbors Complain「MADE IN STREET（LIVE COVERS）」
・odol「DISTANCES」
・Risa Kumon「Ri-Verse」
・Sugar House「Sugar House」
・稲垣次郎とソウル・メディア「In The Groove」
・如月小春「都会の生活」
・工藤祐次郎「暑中見舞い / 残暑見舞い」
・佐井重昭「New York-Forever In My Heart-」
・サン・ラ「Inside The Light World: Sun Ra Meets The OVC」
・ニューエスト・モデル「ソウル・サバイバー」
・ビル・エヴァンス「コンセクレイション1」
・ビル・エヴァンス「コンセクレイション2」
・ビル・エヴァンス「コンセクレイション～イモータル」
・フランシス・レイ「男と女」
・フランシス・レイ「白い恋人たち」
・フランシス・レイ「続エマニエル夫人」
・ペル・セイ「deca」
・前野曜子「Twilight」
・山本剛「恋に恋して」
・吉田哲人「The Summing Up」
・藍調人 “Bluesman”「九龍藍調二：習慣自悲」
LP+7inch
・テリー・ライリー「テリー・ライリー・スタンダーズアンド -小淵沢セッションズ#1-」
カセットテープ
・藍調人 “Bluesman”「九龍藍調二：習慣自悲」