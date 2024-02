あのが、4月20日に開催されるアナログレコードの祭典「RECORD STORE DAY JAPAN 2024」のアンバサダーに就任した。

「RECORD STORE DAY」は4月の第3土曜日に全世界で同時展開されるアナログレコードの普及を目的としたイベント。17年目を迎える「RECORD STORE DAY JAPAN 2024」のメインビジュアルは、あの自身もゆかりのある東京・ディスクユニオン下北沢店で、レコード愛好家である写真家・平間至によって撮影された。

またアンバサダーの発表とともに、「RECORD STORE DAY JAPAN 2024」でリリースされる限定盤76タイトルも公開された。anoの1stアルバム「猫猫吐吐」と、その収録曲「普変」「ちゅ、多様性。」の“THE FIRST TAKEバージョン”を収録した「From THE FIRST TAKE」、class「夏の日の1993」、のはらしんのすけ「オラはにんきもの」、松平健「マツケンEDM」、工藤静香「慟哭」、たま「あっけにとられた時のうた」、あらんどろん「ウィ!シャバダバ」、ニューエスト・モデル「ソウル・サバイバー」、SANABAGUN.「浪漫飛行 feat. Creepy Nuts / Sweet Dreams feat. 藤原さくら(mabanua remix)」、如月小春「都会の生活」、暴動クラブ「シニカル・ベイビー」、吉田哲人「The Summing Up」などがラインナップされている。

「RECORD STORE DAY JAPAN 2024」リリースタイトル

7inch

・akiko「NO ORDINARY LOVE」

・BETTY WRIGHT「MAN OF MINE / LIFE(SELECTED BY HIROSHI "PENGUIN JOE" NAGAI)」

・class「夏の日の1993」

・Cruisic「Inspector Norse Remixes」

・CUT CREATOR$「Love and Happiness / Love and Happiness (Instrumental)」

・DÉ DÉ MOUSE & Mandark「Noisy Love / Merry Go Round」

・DECO(伊藤陽一郎、守尾崇)「Smells Like Teen Spirit」

・Doona「Hot Dog / J-NET JACK」

・EMINATA「赤い恋の歌 / Selfish」

・EON「WE'LL GO ON / CHILDREN OF THE NIGHT」

・GACKT「ANOTHER WORLD / Last Song」

・grooveman Spot「Tougher Love(Remix)feat. Aki Ella, Kashif / Hold My Hands feat. Aki Ella, KenT」

・Joint Beauty「Special Days(feat. 藤井隆&ピーナッツくん)」

・KASHI DA HANDSOME「HANDSOME HONEY BEATSZ "45"COLLECTION」

・KASHMERE & The Vintage Scraps「SELECTOR BLUES / TOM DRUNK Slowly Remix」

・luv「Gum i / Motrr」

・moreru「夕暮れに伝えて」

・PAHUMA「わたしのおもふこと / 晴れなのに曇り」

・PURPLE MUNDI「STOP HURTING ME BABY / I CAN'T UNDERSTAND(SELECTED BY HIROSHI "PENGUIN JOE" NAGAI)」

・SANABAGUN.「吉報クラシック / Jam goes on」

・SANABAGUN.「浪漫飛行 feat. Creepy Nuts / Sweet Dreams feat. 藤原さくら(mabanua remix)」

・SENSE of WONDER「星の王子様」

・THE BELIEVERS / LEE AUSTIN「ACROSS THE TRACK PT.1 / PUT SOMETHING ON YOUR MIND(SELECTED BY 佐藤潔)」

・THE PERFECTIONS / FUNKY NASSAU「LOVE STORM / BAHAMA SOUL STEW(SELECTED BY HIROSHI "PENGUIN JOE" NAGAI)」

・the Tiger「働き者の歌」

・VALERIE CARTER AND THE FARAGHER BROS.「NEVER GET YOUR LOVE BEHIND ME」

・あらんどろん「ウィ!シャバダバ」

・アン・ヤングと大野雄二トリオ「SPEAK LOW」

・かとうれい子「カケルのテーマ」

・北村蕗「Solution / IMIW」

・工藤静香「慟哭」

・ごいちー / The Pen Friend Club「新しいメロディ / My New Melodies」

・小柳ゆき「あなたのキスを数えましょう ~You were mine~ / 愛情」

・たま「あっけにとられた時のうた」

・壇雄司「TOWN & COUNTRY」

・中塚武「恋とマシンガン」

・のはらしんのすけ「オラはにんきもの」

・花*花「あ~よかった(setagaya-mix) / さよなら大好きな人」

・ファラオ・サンダース「Harvest Time(収穫の時 - Radio Edit) / Love Will Find a Way(ラヴ・ウィル・ファインド・ア・ウェイ- Radio Edit)」

・暴動クラブ「シニカル・ベイビー」

・町あかり「地球出禁にしていいよ / 楽園流しの刑」

・町あかり「常磐ディスコ港町 / 黒帯フィーバー」

・松平健「マツケンEDM」

12inch

・ano「From THE FIRST TAKE」

LP / 2LP

・ano「猫猫吐吐」

・Alborosie「Dub Pirate」

・arvin homa aya feat. THE IMAGE「SESSION」

・Greg Foat & Gigi Masin「The Fish Factory Sessions」

・Guiba「ギバ」

・IKKUBARU「DECADE」

・Kaoru Inoue「Dedicated to the Island -soundwalk & music for SAUNTER magazine-」

・MONDAY満ちる「Don't Disturb This Groove」

・Neighbors Complain「First Contact」

・Neighbors Complain「MADE IN STREET(LIVE COVERS)」

・odol「DISTANCES」

・Risa Kumon「Ri-Verse」

・Sugar House「Sugar House」

・稲垣次郎とソウル・メディア「In The Groove」

・如月小春「都会の生活」

・工藤祐次郎「暑中見舞い / 残暑見舞い」

・佐井重昭「New York-Forever In My Heart-」

・サン・ラ「Inside The Light World: Sun Ra Meets The OVC」

・ニューエスト・モデル「ソウル・サバイバー」

・ビル・エヴァンス「コンセクレイション1」

・ビル・エヴァンス「コンセクレイション2」

・ビル・エヴァンス「コンセクレイション~イモータル」

・フランシス・レイ「男と女」

・フランシス・レイ「白い恋人たち」

・フランシス・レイ「続エマニエル夫人」

・ペル・セイ「deca」

・前野曜子「Twilight」

・山本剛「恋に恋して」

・吉田哲人「The Summing Up」

・藍調人 “Bluesman”「九龍藍調二:習慣自悲」

LP+7inch

・テリー・ライリー「テリー・ライリー・スタンダーズアンド -小淵沢セッションズ#1-」

カセットテープ

・藍調人 “Bluesman”「九龍藍調二:習慣自悲」