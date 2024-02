活動18年目で初の長期休暇を満喫！SCANDALメンバーたちがそれぞれの“オフの日”を振り返る

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。2月12日(月・振休)の配信では、SCANDALのメンバーたちが1ヵ月の長期休暇をどう過ごしたのかを振り返りました。HARUNA:今回は……なんと私たち「Catch up」の収録が1ヵ月ぶり?RINA:そうだね。去年末に録って以来だからけっこう空いたね。TOMOMI:年末はびっくりするくらい録り貯めたからね。RINA:そうね。3本録りを何回かやってね。HARUNA:だね~。だから「あけましておめでとうございます」って言うのも実は12月収録だったりしてね。なぜかというとSCANDALは、1月は丸々お休みをいただいていたからなんです。RINA:初めてこんなにたくさん休んだよね。HARUNA:そうね。RINA:ありがたいです。HARUNA:17年間ずっと走り続けてきたので、このタイミングでちょっとだけ休暇をもらって、「それぞれ1ヵ月間好きなことをやろう!」という感じで過ごしました。どんな1ヵ月だったのか、話していきましょうかね。RINA:みんなは何をしてた?MAMI:私は、3日に1回くらい、サンリオピューロランドに行きました。HARUNA:え~?RINA:すごいペース……。MAMI:あとは、大分のハーモニーランドに、お母さんとの旅行がてら(行った)。ていうか、ハーモニーランドがメインだったけど。RINA:念願の……?MAMI:はい、念願の。RINA:(行きたいって)ずっと言ってたもんね。初めて?MAMI:ううん、3回目。HARUNA:けっこう行っているんだ。MAMI:弾丸でね。朝6時とかの飛行機に乗って、19時に帰ってくるみたいな。ちゃんと大分観光もした旅は2回目かな。1回目は別府に行って、今回は湯布院でした。TOMOMI:いいね~。RINA:温泉に入って?MAMI:そうそう。あと、人生で初めてのスカルプのジェルネイルをしたかな。TOMOMI:ギターを弾くから、普段はできないからね。MAMI:今は全部取って短くなっているけど、「爪かわいい!」って、めっちゃテンション上がるなって思った。HARUNA:そうだよね。MAMI:誰かにモノを渡したり、手渡しをする瞬間とかに「爪かわいいですね」っていう会話が生まれるんだ、この世には! みたいな。初めての体験でめちゃくちゃアガりました。TOMOMI:いいよね。HARUNA:私もちょっと爪を伸ばしたもん。RINA:ネイルした?HARUNA:うん、セルフでやったよ。TOMOMI:いいね……ぜんぜん伸ばされへん。私、すぐ切っちゃう。MAMI:ネイルしたところでオフ(ジェルネイルを落として自爪の状態に戻す)したんだけど、店員さんに「本当にありがとうございました。こんなに嬉しい気持ちになるんですね」って気持ちを全部伝えて、取ってもらった。TOMOMI:ギャル1年生みたいやん。HARUNA:旅行にはみんな行ったよね?RINA:旅行も行ったね。RINAは妹とふたりで京都に行った。五重塔を間近に見ながら食事ができるイタリアンレストランに行ったんだけど、めちゃくちゃかっこよかった。内装は洋風なんやけど、景色がかっこいい和風で、そのコントラストも素敵で。千原ジュニアさんがキム兄(木村祐一)と一緒に行ってはって、創作イタリアンなんやけど、いかにもなイタリアンじゃなくて、ちょっと変わっているのよ、全部。そこでコースをいただいたりした。あとは、旅館でゆっくりしていました。<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056