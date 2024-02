Saucy Dog石原慎也「自分で聴いてても鳥肌」“自画自賛”の新曲『この長い旅の中で』オンエア

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。2月14日(水)の放送では、2月28日(水)に配信リリースされる新曲の「この長い旅の中で」を紹介しました。石原:Saucy Dogは、3月1日に公開となる映画『52ヘルツのクジラたち』の主題歌を担当いたします。ありがとうございます! この新曲「この長い旅の中で」は、2月28日にリリースします。みなさんよかったら……ていうか、めちゃめちゃ聴いてください! すごくいい曲です。このお話をいただいて、『52ヘルツのクジラたち』の原作を読んだんですよ。原作の小説がありまして……本屋大賞になってるんですけど。その原作がすごく良くて……! 俺、普段はあまり活字読まないんですよ、アニメ好きだから。でも、すごいどハマりして! 集中して、一気に読んじゃいました。全部が明るい話ではないですが、クジラたちにフォーカスを当てて……。みんな“52ヘルツのクジラ”ってわかるかな? クジラの鳴き声として、普通の帯域じゃないんですよ。普通の帯域はもうちょっと違うので、”52ヘルツ“はクジラには聞き取れない帯域なんです。で、そういうクジラが実際にいるんですけど、たぶんそれを題材にしていて。この小説は、「”52ヘルツのクジラ“みたいな人たちって、結構いるんだよ」っていうところで……。マジでさ、俺の説明が下手だからさ、「絶対おもしろくなさそうじゃん」って思ってるやろ!? いや、違うんだよ! 本屋大賞取ってんだぞ!(笑)。曲は“52ヘルツのクジラ”をモデルに、自分の声が届かない、自分がいない……そんな不安の中で生きている人間を描いた、自分自身を描いた、そんな曲でございます。ぜひ曲もね、あわせて聴いてくださればありがたいです!――ここで、「この長い旅の中で」オンエア石原:(オンエア後)いや、どうすか? 2番からね、自分で聴いてても鳥肌が立つみたいな……今、すごく気持ち悪い自画自賛したね(笑)。めちゃくちゃ自画自賛やん! 怖っ! でもいい曲なんで、よかったらみなさん聴いてみてください。よろしくお願いします。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/