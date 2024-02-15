BREIMEN、メジャー1stアルバム『AVEANTIN』収録曲公開

5人組オルタナティブファンクバンドBREIMENが、2024年4月3日に発売するメジャー1stアルバム『AVEANTIN』のジャケットと収録曲を公開した。

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今回リリースされるメジャー1stアルバム『AVEANTIN』は、テレビ朝日系列土曜ナイトドラマ『月読くんの禁断お夜食』主題歌となった「yonaki」、Spotify Japan急上昇チャートに長期にわたりランクインした「乱痴気」の他、アルバムにて新録となる7曲を含む全11曲を収録。通常盤ジャケットは、フォトグラファー大野隼男氏撮りおろしによるメンバー5人が被写体の写真となっている。

また、初回限定盤(亜盤珍)には、「COME BACK TO BREIMEN」東京公演のライブ映像のほか、LA滞在ドキュメンタリー完全版が収録されるBlu-rayが付属する。

＜リリース情報＞

BREIMEN

メジャー1stアルバム『AVEANTIN』

2024年4月3日（水）発売

=収録曲=

1. a veantin

2. ブレイクスルー

3. 乱痴気

4. ラブコメディ

5. 眼差し

6. LUCKY STRIKE

7. T・P・P feat.Pecori

8. 寿限無

9. 魔法がとけるまで

10. yonaki

11. L・G・O

アルバム『AVEANTIN』特設サイト https://aveantin.com/

＜ライブ情報＞

BREIMEN MAJOR 1st ONEMAN TOUR「AVEANTING」

4月19日（金）東京 人見記念講堂

4月26日（金）札幌 sound lab mole

5月10日（金）仙台 Rensa

5月18日（土）大阪 なんばHatch

5月24日（金）金沢 AZ

5月31日（金）福岡 BEAT STATION

6月1日（土）広島 LIVE VANQUISH

6月7日（金）名古屋 ボトムライン

Official HP：https://www.brei.men/