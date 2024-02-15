BREIMEN、メジャー1stアルバム『AVEANTIN』収録曲公開

5人組オルタナティブファンクバンドBREIMENが、2024年4月3日に発売するメジャー1stアルバム『AVEANTIN』のジャケットと収録曲を公開した。
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今回リリースされるメジャー1stアルバム『AVEANTIN』は、テレビ朝日系列土曜ナイトドラマ『月読くんの禁断お夜食』主題歌となった「yonaki」、Spotify Japan急上昇チャートに長期にわたりランクインした「乱痴気」の他、アルバムにて新録となる7曲を含む全11曲を収録。通常盤ジャケットは、フォトグラファー大野隼男氏撮りおろしによるメンバー5人が被写体の写真となっている。
また、初回限定盤(亜盤珍)には、「COME BACK TO BREIMEN」東京公演のライブ映像のほか、LA滞在ドキュメンタリー完全版が収録されるBlu-rayが付属する。
＜リリース情報＞
BREIMEN
メジャー1stアルバム『AVEANTIN』
2024年4月3日（水）発売
=収録曲=
1. a veantin
2. ブレイクスルー
3. 乱痴気
4. ラブコメディ
5. 眼差し
6. LUCKY STRIKE
7. T・P・P feat.Pecori
8. 寿限無
9. 魔法がとけるまで
10. yonaki
11. L・G・O
アルバム『AVEANTIN』特設サイト https://aveantin.com/
＜ライブ情報＞
BREIMEN MAJOR 1st ONEMAN TOUR「AVEANTING」
4月19日（金）東京 人見記念講堂
4月26日（金）札幌 sound lab mole
5月10日（金）仙台 Rensa
5月18日（土）大阪 なんばHatch
5月24日（金）金沢 AZ
5月31日（金）福岡 BEAT STATION
6月1日（土）広島 LIVE VANQUISH
6月7日（金）名古屋 ボトムライン
Official HP：https://www.brei.men/