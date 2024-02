ミームトーキョー、韓国・ソウル公演のライブCDリリース

ミームトーキョーが韓国・ソウル公演のライブCDを2024年3月11日にリリースすることを発表した。

関連記事:ミームトーキョーが語るDIY精神、世界の中心で「己」を叫ぶために

収録公演は、昨年10月29日に韓国・ソウル/ローリングホールでおこなわれたワンマンライブツアー「時代」。デジタルリリースのみで現在パッケージ化されていないカバー曲「Overnight Sensation ~時代はあなたに委ねてる~」、オリジナル曲「AGAIN AND AGAIN」はじめ、ライブでしか聴くことのできなかった「ニュー・ポスト」「ブルーレター」のライブ用リミックスで披露したライブ音源、さらにミームトーキョーの代表曲「THE STRUGGLE IS REAL」や「スーサイド ボーダレス」などアンコール含め全17曲が収録されている。

CDパッケージは三方背に32ページのライブフォトBOOKも付属された豪華盤仕様。販売は、TOYS STORE通販とライブ会場限定で行われ、3月11日にZepp Shinjukuで開催されるミームトーキョーのワンマンライブ「世界」の会場物販でも販売される。

<リリース情報>

ミームトーキョー

LIVE CD”ONE-MAN LIVE TOUR「時代」in Seoul”

2024年3月11日リリース

完全生産限定盤(CD+三方背+LIVE PHOTO BOOK 32P)

PPTF-8161 定価 ¥4500(税抜価格 ¥4091)

*TOYS STORE、ライブ会場限定販売

=収録曲=

1. Opening SE ~時代 ver. ~

2. Overnight Sensation ~時代はあなたに委ねてる~

3. レトロフューチャー

4. モラトリアムアクアリウム

5. リバーズ・エンド

6. GAV RICH

7. SNSKILLER

8. THE STRUGGLE IS REAL

9. アンチサジェスト (Kabanagu&hirihiri Remix)

10. OVERNIGHT

11. IDOL

12. ブルーレター -AGE of MEMETIC Remix-

13. メテオ蜃気楼

14. アニモア

15. AGAIN AND AGAIN

16. スーサイド ボーダレス(Encore)

17. ニュー・ポスト -irucaice Remix- (Encore)

https://store.toysfactory.co.jp/syousai.asp?item=PPTF-8161

<ライブ情報>

ミームトーキョー ワンマンライブ「世界」

2024年3月11日(月)Zepp Shinjuku

Open 17:30 / Start 18:30

https://www.memetokyo.com/contents/691935