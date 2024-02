【藤沢　グルメレポ】muginami bakery-身体にも環境にも…

今回訪れたのは辻堂の海の近く、辻堂東海岸にあるmuginami bakery です。

地元の人達に愛される優しい味わいのパンが並んでおり、休日の午前中に訪れると次から次へとお客さんが訪れていました。

特にベーグル(200円税込)は種類も多く、プレーン味はもちろん、イチジクとくるみのベーグルやベリー味等いろんな味を楽しめます。もちもちした食感で噛めば噛むほど優しい甘さが引き立ち、癖になる味わいです。

他にもサンドイッチ(390円税込)やホットドッグ(320円税込)、食パン(310円税込)も何種類かありどれも優しい味わいで、食べていて癒されるパンです。

またクッキー(450円税込)やビスコッティ(460円税込〜)、ケーキ等のスイーツも豊富に販売しており、おやつや手土産にもちょうど良いサイズ感でパンだけではなくスイーツも購入する方が多くいらっしゃいました。

地元辻堂産の蜂蜜を使用したマドレーヌ(176円税込)も販売しており、なかなか辻堂でとれた蜂蜜を食べられる機会も無いためおすすめです。辻堂のお土産にもピッタリですね。

こちらはなかなか販売していないオーガニックのキャンディー(55円税込)。

お子様に人気のキャンディーですが、オーガニックのものはなかなか売っていない為オーガニックが好きな方にはとても嬉しい品です。

お子様にも安心して渡せるキャンディーで一個からでも買え、とてもリーズナブルなのが魅力的です。お子様と一緒にパンやお菓子を選ぶのも楽しそうですね。

またパンやスイーツだけでなく環境に優しい日用品も販売しており、他のお店ではなかなか売っていないデザインもお洒落な日用品が並んでおり、インテリア好きの方にもおすすめです。

お店の外にはウッドデッキのテラス席もあり、パンをテラスで食べる事もできます。

この日はちょうど果物屋さんが来てテラス席で販売していました。

今回ご紹介したmuginami bakery は美味しくて身体にも環境にも優しいパン屋さんでした。

お店から海まで近いため、散歩がてら自分の好きなパンやスイーツを買って海まで行き、海を見ながら美味しくて身体にも優しいパンやお菓子を食べたら、それだけでとても素敵な休日を過ごせると思います。

是非皆さんも行ってみてくださいね!

店舗紹介

【muginami bakery (ムギナミベーカリー)】

住所:〒251-0045神奈川県藤沢市辻堂東海岸1-10-18

電話番号:0466-33-8832

営業時間:9:00〜18:00 月曜・木曜定休日

※駐車場2台あり

関連サイト

https://www.muginami-bakery.com/

The post 【藤沢 グルメレポ】muginami bakery-身体にも環境にも優しい地元の人達に愛されるパン屋さん first appeared on 湘南人.