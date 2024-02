「本名は気に入っているけど芸名が…」SCHOOL OF LOCK! COCO教頭の“死活問題”とは？

「自分の名前を気に入っている?」とアンケート調査をしたところ、意外なエピソードが……!ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。2月12日(月)の放送では、「自分の名前を……気に入っている or 気に入っていない」をテーマにお届けしました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の見解もあわせて紹介します。こもり校長:う~ん……俺、下の名前(隼)はまぁまぁまぁまぁなんだけど、苗字がどうも好きじゃないのよ。「小森」って、なんか……なんかなんだよねぇ。“小さい森”って何!? っていう。COCO教頭:「大森」だったらよかった? 大は小を兼ねるしなぁ。こもり校長:そうそう! だから、本当は改名したかったの。COCO教頭:芸名的なこと?こもり校長:そう! でも無理だった、気づいたら小森だった(笑)。教頭は?COCO教頭:私は大好きです。「徳子(のりこ)」なんだけど、気に入っています。「人徳があるように」と育ててもらったので。ただ、芸名の「CRAZY COCO」の“CRAZY”が、仕事で差し支えることが若干出てきて……(笑)。こもり校長:ここで、(COCO教頭ではなく)“CRAZY教頭”になってないのがその答えだよね(笑)。COCO教頭:そうなんです……死活問題(笑)。●「気に入っている」80.8%●「気に入っていない」19.2%――リスナーの声●「気に入っていない」派・読み間違えられやすいから・珍しい名前で馬鹿にされたりするから●「気に入っている」派・有名人に同じ名前の人がいるから・前までは「よくある名前だな」と思っていたけど、親に名前の由来を聞いてからは気に入っている『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/