箭内道彦『風とロック“FURUSATO”』たまアリ2DAYS4公演開催 会場を個人で借りる

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月13日(火)の放送は、クリエイティブディレクターの箭内道彦さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、3月30日(土)、31日(日)に開催されるイベント『箭内道彦60年記念企画 風とロック さいしょでさいごの スーパーアリーナ "FURUSATO"』について聞きました。前編の記事では、今回のイベントに挑むことになった経緯についてのやり取りを紹介します。●後編はこちらこもり校長:箭内さんは、また新たな伝説を作ろうとしているらしいですね。さいたまスーパーアリーナを個人で借りたと!COCO教頭:どういうこと!?こもり校長:そもそもなんですけど、さいたまスーパーアリーナって個人で借りられるんですか?箭内:そう……なんでしょうね。全員:(笑)。箭内:「3月30日、31日は、今日返事がもらえれば貸せます」「今日中です」って言われたんです。だったら借りるじゃない?こもり校長:たしかに。箭内:でも、値段を聞くのを忘れちゃって。数日後に、「一応教えてほしいんですけど、キャンセルしたら何%キャンセル料をとられますか?」と聞いたら、「不可能です」と言われて……(笑)。そこで、覚悟が決まりました。こもり校長:すごい話ですよね。“今日中”に返事なんですか?箭内:ちょうどいろんな所から、問い合わせが来ていたんじゃないですかね?こもり校長:正直、さいたまスーパーアリーナは激戦ですよね。箭内:ねー! 僕がやる前の週がSUPER BEAVERで、次の週がL'Arc-en-Cielなんですよ。挟まれています!校長・教頭:(笑)。こもり校長:ビーバー、ラルクの間に箭内道彦!箭内:はい(笑)。まぁ、「俺の歌を聴いてくれ!」というのではないからね!こもり校長:(2024年4月に還暦を迎えるということで)60歳を前に何か大きいことにチャレンジしないといけない、ということだと思うんですけど、ここまでの規模感はなかなかないですよね?箭内:そうですね~……ちょっと大きすぎた……。COCO教頭:(笑)。こもり校長:なぜ、このイベントに1歩踏み出そうと思ったんですか?箭内:これを聴いていらっしゃる(10代の)みなさんは、“60歳”ってすごく遠いですよね。おじいちゃんの年齢でしょ? でも、いざ近づいてくると「自分はどんな60歳になれるんだろう」「ならないといけないんだろう」と考えるようになったんです。「60代っておもしろそうじゃん」って、生徒(リスナー)のみなさんが思ってくれるようなことをする義務が大人にはあるんじゃないかな、と思って。こもり校長:あ~……!箭内:「こういう60歳もレアだけどありますよ!」というサンプルになりたいなと思った、というのはありますね。こもり校長:60歳……還暦ですよね。僕からしても、60歳ってだいぶ先のようなイメージなんです。聴いてくれている10代の生徒は、もっと思ってないと思うんですけど……。箭内:俺も思ってたもん!COCO教頭:(笑)。こもり校長:「60にはなんないな」って?箭内:「60歳ってずいぶん先だろうな」って。今も思っているくらいです(笑)。こもり校長:60歳って、人生の折り返しですか?箭内:いや、折り返したあとですね。40歳が折り返しのような感覚だったので。50歳がターニングポイントで……「60歳はどんな感じなんだろう」って手探りですね。なってみないとわからないですね。こもり校長:でも、ワクワクもしている?箭内:ワクワクしていたいので、こういう危険なことをやっているんですよ(笑)。『箭内道彦60年記念企画 風とロック さいしょでさいごの スーパーアリーナ "FURUSATO"』には、3月30日(土)昼公演にサンボマスター、乃木坂46、夜公演にMAN WITH A MISSION、BRAHMAN、ACIDMAN、31日(日)昼公演にさだまさし、立川談春、夜公演に怒髪天、GLAYが出演します。詳細は、オフィシャルサイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/