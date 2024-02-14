never young beach、初の日比谷野音単独公演決定

never young beachが、初となる日比谷野音の単独公演を4月13日（土）に開催することを発表した。

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昨年5thアルバム『ありがとう』をリリースし各地フェス、全国ツアーで大いに盛り上げ、今年遂に結成10周年の節目、2024年の国内ライブの一発目としてバンド初となる日比谷野外大音楽堂での単独公演を開催する。

チケットはオフィシャル先行予約がスタートしている。

＜ライブ情報＞

never young beach Show at 日比谷野外大音楽堂-10th Anniversary-

2024年4月13日（土）日比谷野外大音楽堂

時間：OPEN 16:30 / START 17:30

料金：前売 ¥5500 / 当日 ¥6000（指定席・税込）

＜オフィシャル先行受付＞

受付期間 2月14日 (水) 18:00 ～ 2月26日 (月) 23:59

https://w.pia.jp/t/neveryoungbeach-t/

※制限枚数：１公演につきお一人様4枚までお申し込み可能。

＜ぴあ最速先行＞

受付期間：2月27日（火）～2月29日（木）

＜一般発売＞

2024年3月9日（土）〜

【注意事項】

・未就学児童は保護者同伴で入場無料（指定席は膝上に限り無料）

・小学生以上チケット必要

・整理番号付き

・電子／紙チケット併用

お問合せ: DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

主催：DISK GARAGE

企画制作：BAYON PRODUCTION / BIAS & RELAX adv.