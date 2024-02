Stray Kidsが、4月10日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される授賞式「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024(ASEA 2024)」に出演する。

THE BOYZ、STAYC、NiziU、Billlie、DAY6、FANTASY BOYSの出演が発表されていた本イベント。Stray Kidsは、本日2月14日に出演アーティスト第3弾としてアナウンスされた。

「ASEA 2024」は、韓国のエンタテインメント媒体であるNEWSENと@STAR1が主催する授賞式。昨年1年間ワールドワイドに活躍したK-POPおよびアジアのアーティストがステージを披露する。なお本授賞式は、今回が初めての開催となる。

ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2024

2024年4月10日(水)神奈川県 Kアリーナ横浜

<出演者>

THE BOYZ / STAYC / NiziU / Billlie / DAY6 / FANTASY BOYS / Stray Kids / and more