清水茜原作によるアニメ「はたらく細胞」が、4月6日よりNHK Eテレで毎週土曜に放送される。
「はたらく細胞」は赤血球や白血球など人の細胞を擬人化し、人間の体内に侵入してくる細菌たちとの戦いを描くコメディ。原作は2015年から2021年にかけて月刊少年シリウス（講談社）で連載され、2018年と2021年にTVアニメ化された。また舞台化もされているほか、武内英樹監督により実写映画化されることも決定している。
アニメ「はたらく細胞」
放送開始日時：2024年4月6日（土）より毎週土曜日18:25～
放送局：NHK Eテレ
スタッフ
原作：清水茜
監督：鈴木健一
シリーズ構成：柿原優子
脚本：柿原優子・鈴木健一
キャラクターデザイン：吉田隆彦
音楽：末廣健一郎・MAYUKO
アニメーション制作：david production
キャスト
赤血球：花澤香菜
白血球（好中球）：前野智昭
キラーT 細胞：小野大輔
マクロファージ：井上喜久子
血小板：長縄まりあ
ヘルパーT 細胞：櫻井孝宏
制御性 T 細胞：早見沙織
樹状細胞：岡本信彦
記憶細胞：中村悠一
B 細胞：千葉翔也
好酸球：M・A・O
マスト細胞（肥満細胞）：川澄綾子
先輩赤血球：遠藤綾
肺炎球菌：吉野裕行
ナレーション：能登麻美子
(c)清水茜／講談社・アニプレックス・davidproduction