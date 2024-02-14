清水茜原作によるアニメ「はたらく細胞」が、4月6日よりNHK Eテレで毎週土曜に放送される。

「はたらく細胞」は赤血球や白血球など人の細胞を擬人化し、人間の体内に侵入してくる細菌たちとの戦いを描くコメディ。原作は2015年から2021年にかけて月刊少年シリウス（講談社）で連載され、2018年と2021年にTVアニメ化された。また舞台化もされているほか、武内英樹監督により実写映画化されることも決定している。

アニメ「はたらく細胞」

放送開始日時：2024年4月6日（土）より毎週土曜日18:25～

放送局：NHK Eテレ

スタッフ

原作：清水茜

監督：鈴木健一

シリーズ構成：柿原優子

脚本：柿原優子・鈴木健一

キャラクターデザイン：吉田隆彦

音楽：末廣健一郎・MAYUKO

アニメーション制作：david production

キャスト

赤血球：花澤香菜

白血球（好中球）：前野智昭

キラーT 細胞：小野大輔

マクロファージ：井上喜久子

血小板：長縄まりあ

ヘルパーT 細胞：櫻井孝宏

制御性 T 細胞：早見沙織

樹状細胞：岡本信彦

記憶細胞：中村悠一

B 細胞：千葉翔也

好酸球：M・A・O

マスト細胞（肥満細胞）：川澄綾子

先輩赤血球：遠藤綾

肺炎球菌：吉野裕行

ナレーション：能登麻美子

(c)清水茜／講談社・アニプレックス・davidproduction