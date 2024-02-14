中日は14日、竜戦士たちが青と赤を基調としたFCユニホームに身を包み戦う「FCスペシャルゲーム」も、今年で8シーズン目を迎えると発表した。
2022年から始まり、ファンの間でもすっかりおなじみとなったユニホームの背ネームを、それぞれニックネームで表記するというFCスペシャルゲーム限定の特別企画も今年で3年目。これまでは選手の自己申告でニックネームを決めていましたが、今回は初めての試みとして、公式ファンクラブの有料会員を対象に6選手限定でニックネームを募集。最後は投票数上位の中から選手自身に一年間背負うニックネームを決めてもらった。
そのほかにも、これまで通りのニックネームで臨む者。ニックネームを変更し、新たな気持ちで新シーズンに臨む。今季に向けた、選手それぞれの思いがニックネームにも表れている。
▼ ファンクラブ会員が主役の1日 FC(ファンクラブ)スペシャルゲームの日程
・4月14日(日) 13:30 阪神戦
・5月8日(水) 18:00 巨人戦
・6月23日(日) 13:30 広島戦
・7月21日(日) 13:30 巨人戦
・8月17日(土) 14:00 阪神戦
・9月10日(火) 18:00 ヤクルト戦
▼ 2024ニックネーム
【投手】
7 根尾 昂 NECCHIRO
11 小笠原 慎之介 BIG-COWBOY
12 田島 慎二 TAJI
13 橋本 侑樹 HASSY
14 草加 勝 KERSHO
17 柳 裕也 YUYA
18 梅津 晃大 KO-DAI
19 髙橋 宏斗 HIROTO
20 涌井 秀章 WAKUSAN
22 大野 雄大 DAIMONJI
24 福谷 浩司 KYOJU
26 石森 大誠 TAICHAN
28 森 博人 WOOPER
31 仲地 礼亜 REIA
33 祖父江 大輔 CARAMEL
34 福 敬登 SHABANI
36 福田 幸之介 KOCHAN
38 松葉 貴大 MATCHAN
41 勝野 昌慶 KATSU
46 梅野雄吾 YOU GO！
47 砂田 毅樹 YOCHIKI
48 土生 翔太 RAMOS
50 清水 達也 SHIMITATSU
54 藤嶋 健人 FUJISSY
59 齋藤 綱記 TSUNA
64 福島 章太 PUMBAA
67 上田 洸太朗 U-TARO
90 松山 晋也 DYNA
91 ウンベルト・メヒア CHUN
92 ライデル・マルティネス POCHOLO
93 マイケル・フェリス BIG MACK
96 加藤 竜馬 GORI
201 竹内 龍臣 RYUSHIN
202 フランク・アルバレス FRANKLY
203 岩嵜 翔 SHO
204 加藤 翼 MACKENYU
205 垣越 建伸 SHACHO
206 松木平 優太 PAN-KUN
208 石川 翔 SHØW
210 岡田 俊哉 TOSHIYA
212 野中 天翔 TENTO
213 森山 暁生 AKIO
214 近藤 廉 RENSAN
216 菊田 翔友 TOWA
【捕手】
35 木下 拓哉 KINOTAKU
39 宇佐見 真吾 CHAMI
43 味谷 大誠 M-TAI
49 加藤 匠馬 KATOCHAN
57 山浅 龍之介 ZAZY
58 石橋 康太 JAGA
215 日渡 騰輝 TOUKI
【内野手】
2 田中 幹也 MICKEY
3 高橋 周平 SHUHEI
5 村松 開人 MARUMUSHI
6 中田翔 TAI-SHO
9 中島宏之 NAKAJI
25 石川 昂弥 GOLEM
27 津田 啓史 K-C
29 辻本 倫太郎 RINCHAN
32 石垣 雅海 GACKEY
37 濱 将乃介 HAMASHO
45 土田 龍空 RYUKU
60 山本泰寛 YASU
66 ダヤン・ビシエド TANQUE
68 福永 裕基 FUKUCHAN
97 樋口 正修 CUTTER
99 オルランド・カリステ EL INDIO
207 星野 真生 MAOCHAN
218 川上 理偉 LEE
219 クリスチャン・ロドリゲス CR6
【外野手】
1 岡林 勇希 BAYASHI
4 鵜飼 航丞 U-YAN
8 大島 洋平 YOHE--
30 三好 大倫 MIYOPOYO
42 ブライト 健太 BURAKEN
44 川越 誠司 GOE
51 上林誠知 SEIJI
52 加藤 翔平 KAZO
53 後藤 駿太 SHUNTA
55 細川 成也 SEIYA
94 アレックス・ディカーソン GRANDPA
209 福元 悠真 YUMA
211 板山祐太郎 ITASAN
217 尾田 剛樹 OTTI
220 カルロス・モニエル LA POTENCIA