ロングティーでバットを振り込む中日・中田翔

　中日は14日、竜戦士たちが青と赤を基調としたFCユニホームに身を包み戦う「FCスペシャルゲーム」も、今年で8シーズン目を迎えると発表した。

　2022年から始まり、ファンの間でもすっかりおなじみとなったユニホームの背ネームを、それぞれニックネームで表記するというFCスペシャルゲーム限定の特別企画も今年で3年目。これまでは選手の自己申告でニックネームを決めていましたが、今回は初めての試みとして、公式ファンクラブの有料会員を対象に6選手限定でニックネームを募集。最後は投票数上位の中から選手自身に一年間背負うニックネームを決めてもらった。

　

　そのほかにも、これまで通りのニックネームで臨む者。ニックネームを変更し、新たな気持ちで新シーズンに臨む。今季に向けた、選手それぞれの思いがニックネームにも表れている。

▼　ファンクラブ会員が主役の1日 FC(ファンクラブ)スペシャルゲームの日程

・4月14日(日) 13:30　阪神戦

・5月8日(水) 18:00　巨人戦

・6月23日(日) 13:30　広島戦

・7月21日(日) 13:30　巨人戦

・8月17日(土) 14:00　阪神戦

・9月10日(火) 18:00　ヤクルト戦

▼ 2024ニックネーム

【投手】

7 根尾 昂 NECCHIRO

11 小笠原 慎之介 BIG-COWBOY

12 田島 慎二 TAJI

13 橋本 侑樹 HASSY

14 草加 勝 KERSHO

17 柳 裕也 YUYA

18 梅津 晃大 KO-DAI

19 髙橋 宏斗 HIROTO

20 涌井 秀章 WAKUSAN

22 大野 雄大 DAIMONJI

24 福谷 浩司 KYOJU

26 石森 大誠 TAICHAN

28 森 博人 WOOPER

31 仲地 礼亜 REIA

33 祖父江 大輔 CARAMEL

34 福 敬登 SHABANI

36 福田 幸之介 KOCHAN

38 松葉 貴大 MATCHAN

41 勝野 昌慶 KATSU

46 梅野雄吾 YOU GO！

47 砂田 毅樹 YOCHIKI

48 土生 翔太 RAMOS

50 清水 達也 SHIMITATSU

54 藤嶋 健人 FUJISSY

59 齋藤 綱記 TSUNA

64 福島 章太 PUMBAA

67 上田 洸太朗 U-TARO

90 松山 晋也 DYNA

91 ウンベルト・メヒア CHUN

92 ライデル・マルティネス POCHOLO

93 マイケル・フェリス　BIG MACK

96 加藤 竜馬 GORI

201 竹内 龍臣 RYUSHIN

202 フランク・アルバレス FRANKLY

203 岩嵜 翔 SHO

204 加藤 翼 MACKENYU

205 垣越 建伸 SHACHO

206 松木平 優太 PAN-KUN

208 石川 翔 SHØW

210 岡田 俊哉 TOSHIYA

212 野中 天翔 TENTO

213 森山 暁生 AKIO

214 近藤 廉 RENSAN

216 菊田 翔友 TOWA

【捕手】

35 木下 拓哉 KINOTAKU

39 宇佐見 真吾 CHAMI

43 味谷 大誠 M-TAI

49 加藤 匠馬 KATOCHAN

57 山浅 龍之介 ZAZY

58 石橋 康太 JAGA

215 日渡 騰輝 TOUKI

【内野手】

2 田中 幹也 MICKEY

3 高橋 周平 SHUHEI

5 村松 開人 MARUMUSHI

6 中田翔 TAI-SHO

9 中島宏之 NAKAJI

25 石川 昂弥 GOLEM

27 津田 啓史 K-C

29 辻本 倫太郎 RINCHAN

32 石垣 雅海 GACKEY

37 濱 将乃介 HAMASHO

45 土田 龍空 RYUKU

60 山本泰寛 YASU

66 ダヤン・ビシエド TANQUE

68 福永 裕基 FUKUCHAN

97 樋口 正修 CUTTER

99 オルランド・カリステ EL INDIO

207 星野 真生 MAOCHAN

218 川上 理偉 LEE

219 クリスチャン・ロドリゲス CR6

【外野手】

1 岡林 勇希 BAYASHI

4 鵜飼 航丞 U-YAN

8 大島 洋平 YOHE--

30 三好 大倫 MIYOPOYO

42 ブライト 健太　BURAKEN

44 川越 誠司 GOE

51 上林誠知 SEIJI

52 加藤 翔平 KAZO

53 後藤 駿太 SHUNTA

55 細川 成也 SEIYA

94 アレックス・ディカーソン GRANDPA

209 福元 悠真 YUMA

211 板山祐太郎 ITASAN

217 尾田 剛樹 OTTI

220 カルロス・モニエル LA POTENCIA