一度行ってみたかったパリ。実は、東京2020大会をテレビで見て、パラリンピックもちょっと気になってる。最近ニュースで知ったんだけど、エッフェル塔とかグラン・パレとか、有名な観光地で競技が行われるらしい……。もしかして、今年の夏はパリ観光&パラリンピック観戦のチャンスかも!?

パリ2024パラリンピックのチケット買ってみた!

まずはチケット購入の情報集め。とりあえず検索

まずは、どこでどうやってチケットを買えるのか調べるところから始めないとね。

とりあえずGoogle検索に日本語で「パリ2024パラリンピック チケット」を入れて検索してみる。

どうやら「Olympic Channelウェブサイト」の日本語サイトからパリ2024大会公式のチケットサイトに飛べるページがあるみたい。

(詳しくは、同サイトの関連記事にQ&A形式で情報も載ってるよ)

この情報によると、押さえておきたいポイントがあるみたいで……

なるほど、なるほど。

ネットで買える? 大会公式チケットサイトへ

大会公式チケットサイトにアクセスしてみたんだけど……

うわ! フランス語? あ、英語に切り替えられる。よかった~。でも、日本語ページはないみたい。これで、ネットで購入できることがわかった。

チケット検索開始! というか、何観よう。

やっぱり、パラスポーツならではの雰囲気が楽しめそうな競技がいいよね。そういえば最近、車いすテニスの小田凱人選手がグランドスラムで優勝したというニュースを見たっけ。

車いすテニスは、国枝慎吾さんとか有名だし、テレビで見たことある。確か会場も有名な場所なんだよね。

小田選手のメダル獲得の瞬間に立ち会いたい願いも込めて、えいっ!「車いすテニス男子シングルス決勝」のチケットを買っちゃおう!

検索方法は、チケット一覧からひとつずつ探していくこともできるけど、結構ページがある……。「絞り込み検索」のほうが便利そう。

確か、車いすテニスの「開催地」はパリ市内だと思うんだけど……。「イベント検索」ができるのか!

「Wheelchair Tennis」にチェックを入れて、「Save」をポチっと。あった、あった! 「♂」「🎖」「Singles: bronze, final」これだ!

席の種類を確認しながら、いよいよ購入!

「Tickets」をクリックすると、詳細ページに。「Seatmap Overview」は座席表だね。

車いすテニスの席はコートに近い「Category A」と、コート全体を見渡せる「Category B」が選べるけど、どっちの席がいいんだろう?

会場とか競技とか、全体の雰囲気を味わいたいから、Bがいいのかな。それにBのほうが、値段が手頃だしね。

選手の息づかいとか、車いすをこぐときの音とか、迫力を感じたい場合はAがいいかも。

よーし、チケットの種類が決まった!

ここで、会員登録登録方法をまとめて説明するよ!

大会公式チケットサイト。「PARALYMPIC GAMES」の画像をクリックすると、チケット検索サイトに切り替わる 検索ページには、「このページですべてのチケットが買える」、「お得なチケットの概要」、「車いす席とバリアフリー席には障がいの証明書が必要」といった説明も まず「Select event」のプルダウンで、「Wheelchair Tennis」を選ぶ 競技名の横にある「♀」「♂」「🎖」は、男子、女子、メダルマッチのマーク。車いすテニスの競技会場は、パリ市内にあるスタッド・ローラン・ギャロスだ。クレー(赤土)コートで知られ、グランドスラム大会の1つ「全仏オープン」の会場としても有名 表示された座席の種類は4種類。「Currently not available」となっているところは購入できない。現在買えるのは、「Category A」と「Category B」のみ(2月9日時点) 「See all seat categories」をクリックすると、チケットの種類を確認できる。「+」マークが黒くなっていれば購入可能 一般チケット「Standard」の「+」を押すと、ログインもしくは会員登録を促される。新規会員登録の場合も「Login」を押して次へ進む

①メールアドレスを入力し、「Login」をクリックする

②名(First name)姓(Surname)を入れたら、パスワードを作成する。この場合、文字化けなどを防ぐために、登録はアルファベットでの記入がベター



③入力し終えたら、プライバシーポリシーにチェックを入れて、「Registration」を押す

④確認のための認証コード入力を求められるので、登録したメールアドレスの受信メールを確認し、送られてきた数字を記入して「Validate」を押す

⑤上から、性別、生年月日、居住地(国)、郵便番号、携帯電話の国番号、携帯電話番号、使用言語を選択、または入力。関係機関からのマーケティング情報を受け取る場合のみ、下記のチェックボックスにチェックを入れる

⑥クラブ入会するかどうかを聞かれる。「Join」、「Later」どちらかを押したら、チケット購入のための会員登録は完了

料金の通貨はユーロ。選択してから30分以内に購入する必要があるみたい。選択したチケットに間違いがなければ、「Go to shopping cart」をクリックするんだね。

再びチケットを選択する画面に戻ったので、もう一度「+」を押して買い物かごのマークを押すと……無事買い物かごに追加された!

続いて、購入方法の流れを説明するよ!

30分を過ぎると、買い物かごが空になり、チケットを選ぶところからまた始める。「Find more session」で追加可能。「Delate ticket」を押して簡単に買い物かごから削除できる

⑦チケットを記念チケット(入場不可)や、寄付金つきチケットにすることもできる。購入の際に手数料(チケット価格の1.5%)がかかる

⑧「Continue to checkout」を押してさらに進み、個人情報(氏名、生年月日、住所、メールアドレス、電話番号)を入力。メールアドレスのみ変更不可。入力が完了したら「Continue to Payment」で支払いへ

⑨支払方法は、カード支払い。公式支払い方法のVISA以外にも、マスターカード、JCBも使える。最終確認画面で、アドレス、連絡先、支払い方法を確認、この時点で変更も可能。販売に関する規約とプライバシーにチェックを入れて、「Continue to Payment」を押す。最後にカードの情報を入力し、「Buy now for €45.67」を押して購入完了

⑩購入が完了すると、無事手続きができたことを知らせる画面に。この後、登録しているメールアドレスをチェックしよう

登録されているメールアドレスに注文確認と、無事処理されたメールが届いた!

そうそう、チケットはデジタルで発券され、専用アプリを使ってスマートフォンで確認できるそうだけど、アプリはまだ発表されてないみたい。

チケットを選んだり、会員登録したりするのに少し手間取ったけど、パリでパラスポーツを観戦していることを想像したら、ワクワクがとまらなくなっちゃった♪

無事に購入できたことだし、パリで食べたい美味しいものとか、泊るところとか、ショッピングとか、いろいろ調べなくっちゃ♡

text by TEAM A

key visual by X-1