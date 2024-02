ONE OK ROCKが登場する対バンライブ「SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK」が5月18、19日に埼玉・ベルーナドーム、25日に大阪・京セラドーム大阪で開催される。

3日間にわたり行われる本公演。ライブは各日対バン相手が異なるオムニバス形式で行われ、ONE OK ROCKは18日にWANIMA、19日にAwich、そして25日にVaundyと競演する。

公演やチケットの詳細は、ライブの特設サイトにて確認を。

SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK

2024年5月18日(土)埼玉県 ベルーナドーム

<出演者>

WANIMA / ONE OK ROCK



2024年5月19日(日)埼玉県 ベルーナドーム

<出演者>

Awich / ONE OK ROCK



2024年5月25日(土)大阪府 京セラドーム大阪

<出演者>

Vaundy / ONE OK ROCK