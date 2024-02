YOASOBIの楽曲「Biri-Biri」を収めたCDおよび12inchアナログ盤が3月13日に完全生産限定でリリースされる。

「Biri-Biri」はNintendo Switchソフト「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」のインスパイアソングとしてYOASOBIが書き下ろし、11月に配信リリースされた楽曲。CDとアナログ盤には「Biri-Biri」のほか、同楽曲の英語版とインストゥルメンタルが収録される。また、武田綾乃によるオリジナル短編小説で、「Biri-Biri」の原作でもある「きみと雨上がりを」を収めたポスター型ブックレットも付属する。

CDはオリジナルTシャツ付き。Tシャツは、てあてポケモン・パーモットのシルエットと、YOASOBI×ポケモンのコラボロゴを用いたデザインで、ホワイトとブラックの2色展開となる。アナログ盤の商品仕様はスカーレット盤とバイオレット盤の2形態で、それぞれ色が異なるカラーヴァイナル仕様。伝説のポケモン、コライドンとミライドンのシルエットがあしらわれたデザインとなっている。

YOASOBI「Biri-Biri」収録内容

CD

01. Biri-Biri

02. Biri-Biri(English Version)

03. Biri-Biri(Instrumental)

12inchアナログ盤

SIDE A

01. Biri-Biri

02. Biri-Biri(English Version)

SIDE B

01. Biri-Biri(Instrumental)

Pokémon image: (c)Pokémon. (c)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.