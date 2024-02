応募資格は「10代であること」のみ！夏の音楽フェス『閃光ライオット2024』エントリースタート

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月12日(月)の放送では、この日からエントリーが始まった『マイナビ 閃光ライオット2024 produced by SCHOOL OF LOCK!』の詳細を発表。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、熱く解説しました。こもり校長:本日2月12日より、SCHOOL OF LOCK! がおくる夏の音楽フェス『マイナビ 閃光ライオット2024 produced by SCHOOL OF LOCK!』の出場者受付を開始したぞー! 特設サイトもオープンしました!こもり校長:「誰かに自分の歌を聴いてほしい」、「音楽で誰かに自分の存在を示したい」、「ライブがしたい」、「音を鳴らしたい」、「音楽を仕事にしたい」、「音楽を仕事にするかはわからないけど、今この一瞬だけでも輝いていたい」、そんな10代のアーティストが閃光のような光を放つ場所です。COCO教頭:応募資格はただ1つ、『10代であること』! 音楽ジャンルも一切問いません。ロックでもソロでも打ち込みでも、顔を隠していてもOK。オリジナルでもコピーでもOKです。こもり校長:キミがそれを「音楽」と呼ぶのなら、僕らはそれを「音楽」として受け止める!COCO教頭:そして、これはコンテストではありません。オーディションでもありません。こもり校長:出るからにはもちろん優勝を目指す人が多いと思うけど、もっともっと根本的な思いは「今を叫びたい!」、「音を鳴らしたい!」、「存在したい!」、そんな思いが集結する場所です。COCO教頭:ぜひ、特設サイトから音源とともにエントリーしてください!こもり校長:9年ぶりに復活した昨年(2023年)の応募総数は、3,674組! グランプリを獲得したのは、北海道の3ピースバンド・でかくてまるい。でした。さあ! 今年の『マイナビ 閃光ライオット2024』を制するのは誰なのか! みんな! 人生が変わる瞬間は今日かもしれない! 『マイナビ 閃光ライオット2024 produced by SCHOOL OF LOCK!』本日より受付スタート!こもり校長:(初めてキービジュアルを見て)おー!COCO教頭:かっこかわいい!こもり校長:キービジュアルを担当してくれたのは、漫画家の浅野いにお先生!COCO教頭:『ソラニン』『おやすみプンプン』『デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション』など、数々の名作を生みだしてきた浅野いにお先生に、今年のキービジュアルを担当していただきました。これは、ヤバいね!こもり校長:ちょっと待ってよ! これ、かっこよすぎるって! 真っ青な空の下、屋上に向かう階段かな? 1人の女の子がギターを抱え……アンプにもつながっているから、音をかき鳴らしているのかな? なんとその足元にはドクターマーチン! ドクターマーチンのアイコンである8ホールブーツを履いて、かき鳴らしているぞ! かっけえー!COCO教頭:そして、なんと! 浅野先生からメッセージが届いています……!【人生はやるかやらないか、たった二択の積み重ねです。夢中になれることが見つかったら、それを全力で楽しんでください。何かに挑戦する10代を応援しています】こもり校長:いやぁ~ちょっと……。校長・教頭:しびれる~!こもり校長:浅野先生のメッセージの通りだね! 今回は言葉で届けてくれたけど、それ以上に、このキービジュアルに思いを込めて10代の背中を押してくれている! 浅野いにお先生! 本当にありがとうございます!こもり校長:会場は、Zepp DiverCity(TOKYO)! 今年の夏、一番熱い日は8月7日に決定! みんな! まずスケジュールを空けておいてほしい!COCO教頭:入場は無料です。ゲストアーティストや特別審査員は、後日発表します!◆エントリーからファイナルライブ審査までの日程・募集期間:2024年2月12日(月)~3月31日(日)・2次全国スタジオ審査:4月27日(土)~5月19日(日)全国各地で開催・3次ライブ審査:6月16日(日)大阪/6月22日(土)、23日(日)東京・ファイナルライブ審査『マイナビ 閃光ライオット2024 produced by SCHOOL OF LOCK!』:8月7日(水)◆ファイナルライブ審査(『マイナビ 閃光ライオット2024 produced by SCHOOL OF LOCK!』)・開催日:2024年8月7日(水)・会場:Zepp DiverCity(TOKYO)・特別協賛:マイナビ・協賛:ドクターマーチン◇賞・グランプリアーティストに、優勝賞金100万円・副賞として、マイナビより「凱旋ライブサポート権」を贈呈、費用などをサポート・マイナビ Yell Song賞:マイナビよりオリジナルムービーでの楽曲使用+賞金50万円・この日のステージに立つファイナリスト全員に、ドクターマーチンのアイコンである8ホールブーツを1人1足プレゼント・詳細は特設サイトまで!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/