SEVENTEEN・DINO「プライベートな旅行として日本に行きたい」ソウルのおすすめ観光スポットも紹介

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。2月12日(月)の放送では、前日が誕生日だったということで、リスナーのお祝いメッセージにコメントしました。DINO:1ヵ月ぶりですね。みなさん元気にしていましたか? 実は、昨日2月11日はDINO先生の誕生日でした。僕の誕生日をCARAT(ファン)のみなさんがたくさん祝ってくださったと聞きました。とても感謝しています。みなさんのおかげで、とても幸せな誕生日を迎えられたと思います。もう1度、心から感謝申し上げます。今年1年も、生徒(リスナー)のみなさんが幸せであることを祈ります。DINO:お祝いしてくださってありがとうございます。「韓国に旅行に行ってみたい」……とてもいいと思います。韓国旅行……僕は個人的に、ソウルの南山(ソウル)タワーをお勧めしたいと思います。僕も旅行のことはよく考えるんです、旅行大好きなので。行きたい所……実際に行ったことのない全ての所に行ってみたいですね。でも、日本にも旅行だけの目的で行ったことがないと思うんです。なので、本当にプライベートな旅行として日本に行きたいなって思います。韓国にもたくさんの場所がありますけど、チェジュ島にも旅行で行ってみたいです。DINO:誕生日を祝ってくれてありがとう。誕生日に聴きたくなる曲、ありますよ! 「Love Letter」という曲があるんです。実は日本ではツアーを始めたころから……昔から日本語バージョンがある曲です。その曲を持ってCARATや生徒のみなさんと、楽しくそして思い出深くこの曲を聴いていた思い出があります。SEVENTEENのDINOは、毎月2週目の月曜から木曜にレギュラー出演中です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/