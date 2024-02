【鎌倉 グルメレポ】azzurro（アズーロ）- あえておすすめメニ…

大船商店街にある、穴場のスパゲティー屋さん

JR大船駅東口から徒歩約2分。駅前の大通りから1本中に入った商店街の通り沿いにスパゲッティ専門店「azzurro(アズーロ)」があります。営業時はお店の前に看板が置かれているので、分かりやすいはず。

アズーロさんは、以前さまざまなイタリア料理を提供していたそうですが、現在はスパゲティーに特化。バラエティ豊かなスパゲティーが楽しめるお店へと、方向性を変えたそうです!

お店は2階。階段を上がる途中、壁面にはヨーロピアンテイストの絵画などが飾られていて、段々と雰囲気が出てきます。

イタリアの風情が漂う店内

店内は、12名ほどが掛けられる広さです。商店街の賑わいから一転、とても静か。

さすがスパゲッティ専門店、イタリア国内、各地域ごとのパスタの特徴を記したタペストリーが飾られています。

シチリアを思わせる絵画がとてもおしゃれ。照明や観葉植物なども落ち着いたテイストでくつろぐことができますよ。

あえておすすめメニューを作らない

アズーロさんがとてもユニークなのは、おすすめメニューをあえて作らない点。おすすめを伺ったところ「お好きなものを」とのことで、この日筆者が食べたい気分のスパゲティーを注文しました。オーナーさん曰く「お客さんは年齢性別もさまざま。注文されるスパゲティーも本当にバラバラで面白い」と仰っていました。

ラインアップは、トマトソースがベースのスパゲティーだけでなんと13種類!どんな具材が食べたいか、クリーム系なのか、ミートソース系なのか。さまざまなお客さんの好みや気分に充分に寄り添える種類の豊富さです。

因みに、メインのベースは「トマトソース」「オリーブオイル」「ジェノベーゼ」「クリーム」「タラコ」。バター醤油などの和風スパゲティーもありました!メニューは、今後も増やしていく予定とのこと。

筆者が注文したのは「ナス・モッツァレラチーズの牛スジミート(税込み1,300円)」。ランチタイムは大盛り無料ということで、腹ペコの筆者は大盛りに!牛スジミート系のスパゲティーは、キノコが入ったものなど4種類ありましたが、筆者はナスとモッツァレラチーズの組み合わせを欲していたので即決でこちらにしました。

都内で修行されたというオーナーさんが腕を振るう本格スパゲティーは、食感も味も絶妙でとても美味しい。筆者が本当に求めていた味や具材ということもあり、より満足感が高かったです。飲食店でおすすめされたものをいただくのも良いですが、その日その時の感情や天候、体調などで食べたい味や食感は変わるもの。アズーロさんのそんなスタイルやメニューの豊富さは、お客さんの満足度を高めてくれると感じます。

因みに「パスタ」はショートパスタやマカロニなども分類されるため、純粋な「スパゲティー」のみを提供するアズーロさんでは「パスタ専門店」とはしないそうです。「スパゲティー専門店」のアズーロさん、大船で本格的なスパゲティーが食べたい方、ぜひ訪れてみてくださいね。

店舗紹介

【azzurro(アズーロ)】■住所:〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1丁目10-7(2階)■電話番号:0467-45-3707■営業時間:12:00~15:00(L.O 14:30) / 17:30~21:00(L.O 20:30) ※日曜日はランチのみ※駐車場:無し※営業時間など変更になっていることがありますので、ご注意ください。

