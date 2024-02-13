劇場アニメ「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」の入場者プレゼント第4弾として、2月16日より「『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』キャラ＆メカスタンド」が配布される。

「『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』キャラ＆メカスタンド」は、線に沿って折り曲げると立てて飾ることができるイラストカード。キラ・ヤマト＆ライジングフリーダムガンダム、シン・アスカ＆イモータルジャスティスガンダム、アスラン・ザラ＆ズゴックの3種が用意されており、この内1枚がランダムに配布される。

さらにYouTubeのガンダムチャンネルにて、2月17日21時より「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ」の歴代オープニング・エンディング・挿入歌のMV、ライブ映像を同時視聴する企画の開催が決定。T.M.Revolution「INVOKE -インヴォーク-」から、「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」のエンディングテーマであるSee-Saw「去り際のロマンティクス」まで、全21曲をまとめた1夜限りの限定配信となる。

「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」は、C.E.75を舞台にした「機動戦士ガンダムSEEDシリーズ」の最新作。なお公開から2週間で興行収入26.8億円、観客動員163万人を突破し、1982年公開の「機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編」の23億円を超えて、数あるガンダムシリーズ劇場公開作品の中で歴代1位の興行収入を記録した。

「機動戦士ガンダムSEED FREEDOM」

公開中

スタッフ

企画・制作：サンライズ

原作：矢立肇、富野由悠季

監督：福田己津央

脚本：両澤千晶、後藤リウ、福田己津央

キャラクターデザイン：平井久司

メカニカルデザイン：大河原邦男、山根公利、宮武一貴、阿久津潤一、新谷学、禅芝、射尾卓弥、大河広行

メカニカルアニメーションディレクター：重田智

色彩設計：長尾朱美

美術監督：池田繁美、丸山由紀子

CGディレクター：佐藤光裕、櫛田健介、藤江智洋

モニターワークス：田村あず紗、影山慈郎

撮影監督：葛山剛士、豊岡茂紀

編集：野尻由紀子

音響監督：藤野貞義

音楽：佐橋俊彦

製作：バンダイナムコフィルムワークス

配給：バンダイナムコフィルムワークス、松竹

キャスト

キラ・ヤマト：保志総一朗

ラクス・クライン：田中理恵

アスラン・ザラ：石田彰

カガリ・ユラ・アスハ：森なな子

シン・アスカ：鈴村健一

ルナマリア・ホーク：坂本真綾

メイリン・ホーク：折笠富美子

マリュー・ラミアス：三石琴乃

ムウ・ラ・フラガ：子安武人

イザーク・ジュール：関智一

ディアッカ・エルスマン：笹沼晃

アグネス・ギーベンラート：桑島法子

トーヤ・マシマ：佐倉綾音

アレクセレイ・コノエ：大塚芳忠

アルバート・ハインライン：福山潤

ヒルダ・ハーケン：根谷美智子

ヘルベルト・フォン・ラインハルト：楠大典

マーズ・シメオン：諏訪部順一

アウラ・マハ・ハイバル：田村ゆかり

オルフェ・ラム・タオ：下野紘

シュラ・サーペンタイン：中村悠一

イングリット・トラドール：上坂すみれ

リデラード・トラドール：福圓美里

ダニエル・ハルパー：松岡禎丞

リュー・シェンチアン：利根健太朗

グリフィン・アルバレスト：森崎ウィン

(c)創通・サンライズ