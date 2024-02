【横須賀　グルメレポ】溶岩窯パン工房　ブロートバウム-目の前で焼きあ…

前半では目の前に津久井浜が見える海沿いのパン屋さん「ブロートバウム」の溶岩窯の秘密やオーナーのおすすめパンについて紹介しました。

続いてこちらの後半では、パン屋さんが目の前で焼き上げてくれるもちもち食感のピザを紹介したいと思います。

海を眺めながらほおばるピザは格別です。

自宅に持ち帰ってからでも、おいしくいただくことができる方法も紹介しますので、ぜひ見ていってくださいね。

前半の記事はこちら↓【横須賀 グルメレポ】溶岩窯パン工房 ブロートバウム-溶岩窯で焼き上げるもっちりしっとり仕上げのパンたち

注文できるピザは3種類

これまでわたしは、ピザを目の前で焼いてくれるパン屋さんというのに出会ったことがなかったので、ブロートバウムさんで焼きたての本格ピザが食べられるということを知ったときには驚きました。

しかもなんと「マルゲリータ(税込み600円)」「4種のチーズピザ(税込み720円)」「横須賀PIZZAブラック(税込み650円)」という、3種類ものピザが用意してあるんです。(4種のピザにはモツァレラ・ゴルゴンゾーラ・クリームチーズ・パルメザンチーズの4種を使用)

今回は人気ナンバー1の「マルゲリータ」とナンバー2の「4種のチーズピザ」をお持ち帰りしました。

イカスミトマトソースが楽しめる「横須賀PIZZAブラック」も、気になったのですが次回の楽しみにとっておきましょう。

本格的なピザがこの価格で食べれられるというのも、嬉しいポイントですよね。

ピザは前半で紹介した溶岩窯ではなく、そのとなりに用意されていた真っ赤なかわいいピザ窯で焼いてもらいます。

溶岩窯が約250℃くらいなのに対し、こちらのピザ窯は500℃!

より早く火を通すことができるので、もちもちの食感が楽しめるのでしょうね。

しかも焼き上がりまで約3分というから、せっかちさんでも待っていられそうです。

ピザの注文方法

ピザは注文してから焼いてくれるので焼きたてをすぐに食べることも可能です。

①「マルゲリータ」「4種のチーズピザ」「横須賀PIZZAブラック」からお好みの種類を選び②ピザのカット数を4カット・6カット・8カットから選べます。(カットなしも可能)③有料の箱(100円/税込み)がいるかどうかを選びます。(すぐに食べる場合には紙皿で用意してもらえます。)

紙皿でオーダーしてもビニール袋を用意してくれるので、そのまま持ち帰ることもできます。(以下写真左が箱、右が紙皿&ビニール袋です。)

でも車での来店ではない場合は、箱を利用することをおすすめします。

わたしの一押しはなんといっても、海をながめながらピザを食べること!!

海が目の前なので、海沿いの駐車場までほんの少し車を走らせてから、ゆっくりといただきます。

ハッチバックのあるタイプの車なら、うしろを開けて車の中で食べられるので、海を眺めつつ湘南名物(?)のとんびにも持っていかれないので安心ですよ。

持ち帰ったあとも絶品でした

ひとり、海沿いで安定のおいしさのマルゲリータピザを楽しんだ残りは、自宅に持って帰って家族と一緒に楽しみました。

持ち帰り用の箱には、自宅で温め直すコツまで載せてくれています。

いつもピザはオーブンかトースターで焼いてしまっていたわたしですが、今回は素直にパン屋さんの言うことを聞いて、フライパン(テフロン加工が頼りなくなっていたので、フライパン用のくっつかないホイルを利用しています)で温めてみることに…

すると…5分くらいしてくるとチーズがふつふつとしてきて温まってきた様子がわかります。説明通り、フライパンで温めることで生地がさっくりカリカリになり、とっても美味しかったです。

チーズもくど過ぎず、脂っこいのがちょいと苦手な子どもでもペロリと食べてしまいました。

もしかしたら冬場は、外気によりピザがすぐに冷めがちなので、無理して海沿いで食べなくても家で持って帰って温め直して食べるのも全然アリ!

そんな嬉しい可能性を感じながら、家に帰ってからも焼きたてのピザを楽しめる幸せをかみしめたのでした。

土日は生地がなくならない限り、ピザの提供があるようですが、平日は15時過ぎには終わってしまうこともあるようです。

平日に絶対ピザが食べたい!!という方は15時くらいまでの訪問をおすすめいたします。

ちなみに人が比較的少なくて、パンも豊富…という穴場時間ともいえるのはだいたい14時くらいみたいです。

とはいえ、取材時もそれくらいの時間にお邪魔したのですが、次から次へとお客さんが入ってきていましたけどね。

焼きたてピザのおいしさをリーズナブルに味わいたい方は、ぜひ足を運んでみてください。

店舗詳細

【ブロートバウム】■住所:〒239-0843 神奈川県横須賀市津久井2丁目3−10■電話番号: 046-847-0674■営業時間:9:00~18:00■定休日:月曜・火曜■駐車場:有(無料)■アクセス:京急久里浜線 「津久井浜駅」 徒歩5分■関連リンク:ブロートバウム

The post 【横須賀 グルメレポ】溶岩窯パン工房 ブロートバウム-目の前で焼きあがるもちもちピザをご紹介 first appeared on 湘南人.