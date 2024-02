【横須賀　グルメレポ】溶岩窯パン工房　ブロートバウム-溶岩窯で焼き上…

横須賀市にある三浦海岸は砂浜が広く、それほど混雑もしていないので快適です。

そんな三浦海岸付近の海沿いには、魅力的なお店がならんでいますよ。

今回はその中のひとつ「溶岩窯パン工房 ブロートバウム」というパン屋さんを紹介します。

ブロートバウムとはドイツ語で「パンの木」という意味なのだとか。

こちらのブロートバウムでは、こだわりの溶岩窯で焼きあがるパンたちに加え、なんと焼きたてのピザまで買えちゃいます!!

前半の記事ではこだわりの溶岩窯や人気のパンたちについてを、そして後半の記事では目の前で焼きあがるもちもちのピザについてを紹介しますね。

こちらの記事では人気ナンバー3や、オーナーおすすめのこだわりパンをぜひチェックしてください。

溶岩窯の秘密…

ブロートバウムさんの駐車場には「溶岩窯」と書いてある大きな看板があります。

つい停車してしまいたくなるシンプルな看板ですよね。

溶岩窯では通常の石の窯よりも多く出る遠赤外線のおかげで、短時間で焼けるそう。中から早く焼けることでもっちりしっとりの食感を作り上げることができるのですね。

ここで、素人のわたしは溶岩窯ってどこが溶岩なのだろうか?という素朴な疑問がわいてきたので聞いてみました。

するとオーナーはご丁寧に、わざわざかまどを開けて中の様子を見せてくれましたよ。

なんとなく外のレンガみたいなものが溶岩なのかな?と思ってしまっていたのですが…

なんとかまど内の上下左右4面に溶岩のプレートのようなものが施されていて、すべての面からまんべんなく焼き上げることができるのだそうです。

かまどは3段になっていたのですが、それぞれ温度が違い、焼き上げるパンの特徴に合わせて使い分けているのだとか。

通常のパンは鉄板の上に載せてかまどにいれるのですが、フランスパンなどは溶岩窯の「炉床(ろしょう)」と呼ばれる底の部分に直接置くことでよりおいしく焼きあがると教えていただきました。

いつも美味しいなぁ…と気軽にいただいているパンですが、知れば知るほど奥が深い!溶岩窯の魅力はフランスパンやドイツパン、食パンなどで特にその違いをたっぷり味わえるそうですよ。

日々素敵なパンを焼きあげてくれているお店の皆さんに感謝です。

なくなりそうになるパンは常に補充されるように焼き上がるようで、取材中も続々と焼きたてのパンが登場していました!

人気ナンバー3をご紹介

せっかくなので、ここからは「ブロートバウム」の人気商品ナンバー3を紹介していきます。

なんとなく第3位から…

第3位はこちらの「ドイツ風サンド(税込み345円)」

大きなソーセージが印象的で、ついつい手が伸びてしまいそうなビジュアルです。

続いて第2位はこちらの「横須賀海軍カレーパン(税込み248円)」

横須賀を感じられるひと品ですね。中に入った福神付けがアクセント!

そして第1位はこちらの「グルメコロッケ(税込み291円)」です。

牛肉コロッケがベーコンの上にのっていて、そのうえに特製の玉ねぎソースがかかっているという、説明だけですでに美味しいパンですね。

初めて来店される予定の方は、ぜひ3品とも試してみていただきたいですね。

隠れたおすすめ品

せっかくオーナーに話を伺うことができたので「ナンバー3には入ってないけどおすすめ」なパンを紹介していただきました。

それがこちらの「たまご焼きサンド(税込み270円)」です。

こちらの↓

「豆乳もっちりフランスパン(税込み248円)」に、鉄鍋で焼いた塩味の卵がサンドされているというオーナーこだわりの一品です。

人気ナンバー3以外のパンもお探しの方はぜひお試しください

溶岩窯で焼きあげる海の見えるパン屋さん

以上前半では溶岩窯で美味しく焼き上げられたパンたちをご紹介してまいりました。

「ブロートバウム」さんは現在横須賀市内の「いちご よこすかポートマーケット」にも出店されています。

今回取材をさせていただいた津久井浜店は奥様が、ポートマーケットの方は旦那様が担当されているとのこと。

品ぞろえはだいたい同じそうですが、それぞれのお店でしか買えない、パンもあるようなので気になる方はチェックしてみてくださいね。

後半では目の前で焼きたてを提供してくれるピザについてご紹介します。

教えていただいた温め直しの方法で、おうちに持って帰ってからでもとても美味しくいただけました!

後半の記事はこちらからどうぞ↓【横須賀 グルメレポ】溶岩窯パン工房 ブロートバウム-目の前で焼きあがるもちもちピザをご紹介

店舗詳細

【ブロートバウム】■住所:〒239-0843 神奈川県横須賀市津久井2丁目3−10■電話番号: 046-847-0674■営業時間:9:00~18:00■定休日:月曜・火曜■駐車場:有(無料)■アクセス:京急久里浜線 「津久井浜駅」 徒歩5分■関連リンク:ブロートバウム

