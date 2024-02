BAND-MAID、横浜アリーナ公演映像作品より「Unleash!!!!!」公開

BAND-MAIDが、3月27日に発売する結成10周年ツアー最終日・横浜アリーナ公演映像作品から「Unleash!!!!!」のお給仕(ライブ)映像をYouTubeに公開した。

先日SNSで公開されていた映像作品のティザー映像も話題となっていたBAND-MAIDだが、公開したばかりの「Unleash!!!!!」は公演でも序盤に演奏されたエネルギッシュな楽曲で、お給仕映像のYouTube公開は初となる。また、お給仕映像にも歌詞で英訳がついているので、世界中のご主人様・お嬢様(ファンの呼称)も楽しめる映像となっている。

なお、先日発売された『BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR 番外編』のチケットが即完売したほか、全世界で2,300万枚を超えるアルバム・セールスを記録するオルタナティブ・バンド、インキュバスの東京ガーデンシアター公演にスペシャル・ゲストとして出演することも発表されている。

<リリース情報>

BAND-MAID

『10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)』

2024年3月27日(水)発売

■完全生産限定盤[2Blu-ray+PHOTOBOOK]

税込13200円

特殊仕様

[Blu-ray Disc-1] 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)

[Blu-ray Disc-2] 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA Documentary

[PHOTOBOOK] 100P予定

■通常盤[Blu-ray]

税込7700円

通常仕様

[Blu-ray] 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)

■通常盤[DVD]

税込6600円

通常仕様

[DVD] 10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)

=収録内容=

10TH ANNIVERSARY TOUR FINAL in YOKOHAMA ARENA (Nov.26,2023)

DOMINATION

glory

alone

Play

Unleash!!!!!

Thrill

Shambles

Dont you tell ME

After Life

Sense

influencer

from now on

Daydreaming

Memorable

about Us

Mirage

Bubble

Rock in me

Different(Acoustic)

anemone(Acoustic)

Choose me(Acoustic)

onset

Brightest Star

FREEDOM

BLACK HOLE

DICE

HATE?

NO GOD

Magie

Manners

Choose me

FORWARD

endless Story

https://band-maid.lnk.to/yokohama_okyuji

※価格、収録内容共に予告なく変更する事が御座います。

<ライブ情報>

『BAND-MAID 10TH ANNIVERSARY TOUR 番外編』

2024年2月22日(木)KT ZEPP YOKOHAMA

『BAND-MAID ACOUSTC OKYUJI』

2024年3月20日(水・祝)LINE CUBE SHIBUYA

※お盟主様の会(ファンクラブ)限定公演

『BAND-MAID ”THE DAY OF MAID”』

2024年5月10日(木)ZEPP HANEDA

https://bandmaid.tokyo/contents/693964

BAND-MAID OFFICIAL HP https://bandmaid.tokyo