オリジナルアニメ「ぶっちぎり?!」より、DA PUMPが歌うチームソング「E-NERGY BOYS」に乗せたNG BOYSの“スペシャルムービー”が公開された。

テレビ東京系列ほかで放送中の「ぶっちぎり?!」。今回の“スペシャルムービー”は、チームリーダー・心土阿久太郎の怪しくも強烈な魅力が詰まった映像に仕上げられた。「E-NERGY BOYS」は、2月11日0時に各音楽配信サービスで先行配信がスタートする。

併せて2月17日22時30分より、特番「6話放送直前!! 本気（マジ）でぶっちぎっちゃう?! 生配信特番」がYouTubeで配信決定。灯荒仁役の大河元気、浅観音真宝役の星野佑典、神摩利人役の佐々木望、太英王太役の竹内良太、座布翔役の野津山幸宏が出演し、アニメの魅力を徹底的に語り合う。

なお、2月17日放送の「ぶっちぎり?!」第6話「友情マシマシ！ニラレバリューション21！」は、放送局の特別編成に伴い、1時間遅れの24時から放送。また放送時間の変更に伴い、Prime VideoでもTV放送と同時に配信が行われる。

TVアニメ「ぶっちぎり?!」

放送情報

テレビ東京：毎週土曜日23:00～

テレビ大阪：毎週土曜日23:00～

テレビ愛知：毎週土曜日23:00～

テレビせとうち：毎週土曜日23:00～

テレビ北海道：毎週土曜日23:00～

TVQ九州放送：毎週土曜日23:00～

AT-X：毎週木曜日23:30～

配信情報

Prime Video / ABEMA / DMM TV / dアニメストア / dアニメストア for Prime Video / dアニメストア ニコニコ支店 / FOD / FODチャンネル for Prime Video / Hulu / J:COM STREAM / Lemino / milplus / Netflix / TELASA / U-NEXT / アニメ放題 / auスマートパスプレミアム / バンダイチャンネル / HAPPY!動画 / music.jp / カンテレドーガ / クランクイン！ビデオ / ニコニコチャンネル / ビデオマーケット / ムービーフルplus / TVer / ネットもテレ東

スタッフ

原作：内海紘子、岸本卓、MAPPA、東宝

監督：内海紘子

シリーズ構成・脚本：岸本卓

キャラクターデザイン・総作画監督：加々美高浩

サブキャラクターデザイン・総作画監督：齊田博之、伊藤公規、伊藤晋之

衣装コンセプトデザイン：澤田石和寛

美術監督：鈴木くるみ

色彩設計： 垣田由紀子

撮影監督：加藤慎之助

編集：長坂智樹

音楽：大島ミチル

音響監督：菊田浩巳

音響制作：dugout

アニメーションプロデューサー：小川崇博

制作：MAPPA

キャスト

灯荒仁：大河元気

浅観音真宝：星野佑典

千夜：こばたけまさふみ

まほろ：永瀬アンナ

摩利人：佐々木望

拳一郎：斉藤次郎

座布：野津山幸宏

駒男：山口勝平

王太：竹内良太

蛇走：古川慎

刃暮：葉山翔太

阿久太郎：鈴木千尋

(c)「ぶっちぎり?!」製作委員会