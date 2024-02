「単語を無駄なく覚えたい」単語帳に書くより効率のいい方法は…？受験生の相談にヨビノリたくみがアドバイス

登録者数100万人超の教育系YouTuberヨビノリたくみさんがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ヨビノリLOCKS!」。毎週金曜日に、受験に向けた特別授業を開講しています。2月9日(金)の放送では、「単語を無駄なく覚えたい」という15歳の相談に回答しました。ヨビノリ先生こんばんは! 社会科や理科は覚える単語が山ほどありますが、一番身につきやすく、忘れにくい覚え方ってありますか?もちろん、勉強に近道はないというのは重々承知なのですが、なるべく無駄のないように勉強をしたいんです! どうか教えてください! 受験生に希望をください! よろしくお願いします!(15歳)『勉強に近道はないというのは重々承知なのですが』って、すごく謙虚な姿勢で勉強していますね(笑)。これを思えているだけで、すごくいいのかなと思うんですけど……。社会や理科は、覚える単語が多くあるように感じると思います。僕は社会のことはあまり詳しくないので、理科について言いたいなと思います!僕は、理科で単語を頑張って覚えたことはないですね。理科の場合の理想は、『繰り返し使っているうちに自然に覚えてしまう』だと思うんです。例えば、何か自分が好きな小説……「ハリー・ポッター」を読んでいて、登場人物の名前が思い出せないってことは、読んでいる人にとっては絶対ないんですよ。「ハーマイオニーだったっけ? このキャラなんだっけ?」って絶対ならないんですよね。それと同じで、頑張って単語を暗記した、記憶したっていう経験がなくても、言葉っていうのは忘れないし、そういう記憶のほうが絶対に強いんですよね。頑張って単語帳にまとめて覚えるというより、日常会話でもたくさん使っていって、自分のものに自然にしてしまうという感じを目指していけばいいんじゃないかなと思います!たしかに、勉強に近道はないですね……! 言う通りです! ということで、今回も黒板にメッセージを書いていきたいと思います。(相談者は)15歳ということで、まだこれは習っていないかもしれないけど……今後これを習うときが来たら、「あ、これだ!」って思ってもらうために難しい式を書きました。これは高校1年生で習うかもしれないから、(15歳なら)習っているか習っていないかの瀬戸際ぐらいかもしれないですね。これは『反復試行の確率』というやつで、同じことをたくさん繰り返したときに確率を計算するものです。今回は「単語を覚えたい」と、そのためにはたくさん反復して使うことが大事なので、それを書いてみました!『ヨビノリLOCKS!』では、受験や勉強に関する質問を募集しています。質問が取り上げられたリスナーには、ヨビノリたくみさんの直筆メッセージが入ったカロリーメイトスペシャルボックスと音声メッセージ入りチェキをプレゼントいたします。「ヨビノリLOCKS!」への質問やメッセージは、番組の特設サイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/