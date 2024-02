乃木坂46賀喜遥香 応援メッセージを頼まれるも…「私からなんて言われたら嬉しいんだろう？」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。2月8日(木)の放送では、リスナーからの依頼で「明日頑張れる一言」を届けました。賀喜遥香先生こんばんは! 初めてのメッセージを送りました! 去年の夏休みから乃木坂を好きになって、賀喜先生が推しメンです! 明日頑張れる一言をお願いします!(14歳)賀喜:ありがとうございます! 初めてのメッセージをくれて嬉しい! 夏休みから好きになってくれたって書いているけど、きっかけは何だったんだろうね? 夏休みって時間があるからいっぱい動画とか観られるし、テレビも観られるし、そのどこかしらの何かで出会ってくれたのかな?(笑)。ありがとうございます~!明日から頑張れる一言か……。いつも思うんですけど、私のファンの方って私からなんて言われたら嬉しいんだろう?(笑)。自分は自分だから、自分に何を言われてもなんとも思わないけど……好きな人になんて言われたら嬉しいんだろう? っていつも考えちゃう(笑)。なんだろう……?、ふふふ(笑)。うん、ずっと応援していますよ! だから、またメッセージ送ってください。待ってます! こんなんでいいのかな……?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/