AI「『We Are The World』それぞれのアーティストの真似をしながら…」子どもの頃に聴いて記憶に残っている楽曲の思い出

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow」(毎週日曜 11:30~11:55)。2月のマンスリーゲストは、シンガーソングライターのAIさん。2月4日(日)の放送では、AIさんが幼少期に聴いて印象に残っている楽曲などについて伺いました。ここで木村はAIさんに「小さい頃に聴いて、すごく覚えている音楽はありますか?」と質問。AIさんが「やっぱり『We Are The World』」と答えると、木村も同曲が好きだったと言い「(当時発売されていた)白のボディにオレンジ色のシールが貼ってあるカセットテープを自分で購入して、ずっと聴いていました」と明かします。「We Are The World」は、著名なアーティストが「U.S.A. For Africa(USAフォー・アフリカ)」として集結して、1985年にアメリカで発売された楽曲。作詞・作曲はマイケル・ジャクソンとライオネル・リッチーが共作でおこない、プロデュースはクインシー・ジョーンズが担当しました。AIさんが「それぞれのアーティストの真似をしながら、何回も何回も聴いて」と当時を振り返ると、木村も「(自分と)やっていたことが一緒なんですけど……」とコメント。これに「嘘でしょ!?」と驚くAIさんに、「一緒じゃないのは(AIさんが子どもの頃によくしていたという)"逆立ち"だけです」と冗談を飛ばし、笑いを誘いました。「We Are The World」との出会いについて聴かれたAIさんは、「母親がいろんな洋楽を聴いているなかで出会いました。マイケル・ジャクソンやスティーヴィー・ワンダー、ライオネル・リッチーなど、いろんなアーティストが入っていて、歌も曲もよかった。やっぱりママが流していたからですかね。小さいときは自分で買うお金がなかったってこともありますが」と、当時を振り返りました。番組では他にも、AIさんの原点となるゴスペルとの出会いなどについて語る場面もありました。次回2月11日(日)の放送も、引き続きAIさんをお迎えしてお届けします。