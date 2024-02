恐ろしいほど鈍感すぎるリスナーの恋バナに、SCANDAL・HARUNA「“25日空いてる”って言われたら、ちょっとドキドキするかもね」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。2月5日(月)の配信では、リスナーから届いた「クリスマス」にまつわるメッセージをSCANDALメンバーが紹介しました。HARUNA:ということで……今回は、ひたすらメールを読んでいきます!<リスナーからのメール・ルカさん>今回、初めてメールを送ります。クリスマスはSCANDALのライブに行くことが、私にとって毎年の恒例行事になっています。いつメンのSCANDAL友達と一緒にライブ参戦し、ライブ後はいつメンとお泊まりをし、要らないものプレゼント交換をして、ライブの余韻に浸りながらクリスマスを過ごすというのが恒例です。そんな私は片思い歴が長かったせいか、数年間恋人もいなかったため、クリスマスという概念をすっかり忘れ去り過ごしていました。そんなある年の24日も、例年通りいつメンと恒例行事。その1週間前に仲がいい男友達から遊ぼうとの連絡がありました。「いつ空いてる?」と聞かれ、年末は実家に帰る予定だったので25日か26日しか予定が空いておらず、「どちらかの日程なら遊べる」と返信。そして、男友達の提案により、25日によみうりランドに行くことになりました。当日もいつメンとお泊まりをしていたので、大荷物を持って少し遅刻をして現地に向かいました。ところが、クリスマスだということを忘れていたので、現地の最寄り駅のバス停にはたくさんの人が……。仕方なく、寒いなか荷物を持って歩いてよみうりランドに向かいました。結果、大遅刻。なんとか合流して園内を歩くものの、あまりの寒さに加えて雪も降り、どこも行列でアトラクションもあまり乗れず、スタバに入るのも1時間半も並び、散々な日となってしまいました。閉園時間になり、帰ろうとした際に男友達が遠回りして帰ろうと言うので、寒いけど仕方なく遠回りして出口まで向かいました。その途中で男友達が「話がある」と言ってきたので「なに?」と答えると、真剣な顔で突然「好きです。付き合ってください」と告白をされました。まったく想像していなかったので思わず「え? マジで言ってるの?」と返してしまい、脳内は「どういうこと?」状態です。当時の私にはクリスマスという概念がまったくなく、その男友達は私のタイプでもなかったので、普通に友達として遊んでいました。なので、告白されるとは思ってもいませんでした。後日談ですが、クリスマスの日を提示してくることは脈アリだと彼は思ったらしく告白する予定だったそうです。ですが、実際に来てみると私が大遅刻をしたり、恋愛話になった際も彼の前で自分の理想のタイプについて語り出したので、脈なしだということに気付いて告白するのを迷ったそうです。結果としては付き合うことになり、今年の12月25日で2年を迎えます。という、普通なら察してわかることなのに、恐ろしいほど鈍感すぎる私のちょっと恥ずかしいクリスマスのお話でした。そして、私にとって今年の24日でSCANDALと過ごすクリスマスも9回目。もちろん、今年もいつメンと参戦します! 楽しみです!一同:ありがとうございます~。RINA:ライブに来る前に書いとってくれてたんやね。HARUNA:そうだね。RINA:ありがとう。TOMOMI:その日、お付き合いをすることにしたってことか。RINA:2年前にね。すごいなあ。そういうところも好きなんやろうね。特別な日だからって、意識とかしない、その自由な感じというか、あくまで友達として楽しんでいる感じとか。素敵に思えるんやろうね。HARUNA:でも、たしかに「25日空いてる」って言われたら、ちょっとドキドキするかもね。RINA:そうだね。「クリスマスなのに、いいの?」ってなるよね。HARUNA:よかったね、2年も付き合って。そして、私たちとは9回も過ごしていただいてるという。MAMI:ありがとうございます。RINA:ありがとう。お幸せに。HARUNA:彼と一緒にライブに遊びにきてください。MAMI:これは「ポーチ」?※今回より、「素敵なメール」「笑ったメール」「面白いメール」を送っていただいたリスナーのなかから、番組特製の「オリジナルのヨーグルトポーチ」をプレゼントすることになりました。HARUNA:ポーチいっちゃう?RINA:プレゼントしよう!HARUNA:それではルカさんに。TOMOMI:記念すべき、ひとつめの「キャッチアップポーチ」!HARUNA:「ヨーグルトポーチ」をプレゼントします!RINA:かわいい~。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056