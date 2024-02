「マクロス」シリーズの劇場版作品とライブ映像作品を上映する企画が開催決定。2月23日から4月7日までの期間、東京・109シネマズプレミアム新宿にて実施される。

2月23日より東京・東急歌舞伎町タワー namco TOKYOで開催の「マクロス」体験型イベントに合わせて実施されるこの企画。上映される映像作品には「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」「マクロスプラス -MOVIE EDITION-」「劇場版マクロス7 銀河がオレを呼んでいる!」「マクロスFB7 オレノウタヲキケ!」「劇場版マクロスF~イツワリノウタヒメ~」「劇場版マクロスF~サヨナラノツバサ~」「劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ」 「劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!/劇場短編マクロスF ~時の迷宮~」をラインナップした。

「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」と「マクロスプラス -MOVIE EDITION-」は35mmフィルムでの上映も実施予定。劇場作品のチケットはCLASS Sが6500円、CLASS Aが4500円で販売される。

ライブ映像はシェリル・ノームの歌唱を担当したMay'nとランカ・リー役の中島愛が出演した「マクロスF ギャラクシーライブ2021[リベンジ]~まだまだふたりはこれから!私たちの歌を聴け!!~」を上映。さらに2022年と2023年に開催されたワルキューレのライブ映像上映も行われる。ライブ映像作品のチケットはCLASS Sが7500円、CLASS Aが5500円での販売を予定している。

チケットは各上映日の3日前0時に109シネマズプレミアム新宿公式サイトにて販売を開始する。109シネマズプレミアム新宿は全席が一般的なシネコンの最大約2.3倍の大きさを誇るプレミアムシートで、全シアターにリアルな音を追求した音響システムを搭載する劇場だ。

「マクロス超時空フェスティバル プレミアム映画祭 at 109シネマズプレミアム新宿」

期間:2024年2月23日(金)~4月7日(日)

会場:東京都 109シネマズプレミアム新宿

料金:劇場版作品CLASS S6500円、劇場版作品CLASS A4500円、ライブ映像作品CLASS S7500円、ライブ映像作品CLASS A5500円

上映作品

劇場作品

「超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか」 ※35mmフィルムでの上映も予定。

「マクロスプラス -MOVIE EDITION-」 ※35mmフィルムでの上映も予定。

「劇場版マクロス7 銀河がオレを呼んでいる!」

「マクロスFB7 オレノウタヲキケ!」

「劇場版マクロスF~イツワリノウタヒメ~」

「劇場版マクロスF~サヨナラノツバサ~」

「劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ」

「劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!/劇場短編マクロスF ~時の迷宮~」

ライブ映像作品

「マクロスF ギャラクシーライブ2021[リベンジ]~まだまだふたりはこれから!私たちの歌を聴け!!~」

「ワルキューレ LIVE 2022 ~Walküre Reborn!~ at 幕張メッセ」

「ワルキューレ FINAL LIVE TOUR 2023 ~Last Mission~ at 東京有明アリーナ(Day1)」

「ワルキューレ FINAL LIVE TOUR 2023 ~Last Mission~ at 幕張メッセ国際展示場(Day6)」