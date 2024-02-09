Jリーグは9日、FUJIFILM SUPER CUP 2024「NEXT GENERATION MATCH ヴィッセル神戸U－18 vs. 日本高校サッカー選抜」の参加選手を発表した。

U－18年代に活躍の場を提供することで将来的な日本サッカー界全体の活性化を目指す同大会は、今年で15回目の開催。2024年明治安田生命J1リーグチャンピオンのアカデミーチームと第102回全国高校サッカー選手権大会の優秀選手を中心に選抜された選手で構成するチームが対戦する。

試合は2月17日（土）に『国立競技場』にて行われ、10時15分のキックオフを予定。CS放送『日テレジータス』にて生中継されるほか、日本テレビ系（関東ローカル）地上波で15時40分～15時50分にダイジェスト放送が行われる（※FUJIFILM SUPER CUP 2022がPK方式等で放送延長の場合は休止）。

両チームのメンバーは以下の通り。

■ヴィッセル神戸U－18

▼GK

亀田 大河

吉岡 耕佑

小池 柊介

胡 云皓

吉川 怜汰

▼DF

江口 拓真

茨木 陸

山田 海斗

松田 志道

野邉 知紘

原 蒼汰

寺岡 佑真

高嶋 蒼和

西川 玲生

坂口 佑樹

西岡 鷹佑

西村 水岐

山口 正悟

山下 翔音

▼MF

岩本 悠庵

吉岡 嵐

今富 輝也

濱﨑 健斗

瀬口 大翔

小泉 楓雅

川井 憂翔

藤本 陸玖

西川 亜郁

谷口 央和

武石 大空

片山 航汰

林 楓介

井ノ本 歩夢

上野 颯太

▼FW

渡辺 隼斗

森田 皇翔

髙村 睦弥

岡 奨瑛

大西 湊太

森分 圭吾

上本 佳生

川端 彪英

土井口 立

西田 翔

前田 凱吏

山田 修大

■日本高校サッカー選抜

▼GK

鈴木 将永（青森山田高校）

平塚 仁 （岡山学芸館高校）

雨野 颯真 （前橋育英高校）

DF

野田 隼太郎 （藤枝東高校）

小泉 佳絃 （青森山田高校）

塩川 桜道 （流通経済大学付属柏高校）

市川 和弥 （尚志高校）

渡邉 優空 （尚志高校）

山本 虎 （青森山田高校）

布施 克真 （日本大学藤沢高校）

池戸 柊宇 （京都橘高校）

MF

長 準喜 （昌平高校）

神田 拓人 （尚志高校）

芝田 玲 （青森山田高校）

松田 悠世 （桐光学園高校）

杉本 英誉 （青森山田高校）

太田 隼剛 （市立船橋高校）

名和田 我空 （神村学園高等部）

北藤 朔 （神戸弘陵学園高校）

FW

宮下 拓弥 （桐光学園高校）

網代 陽勇 （尚志高校）

高岡 伶颯 （日章学園高校）

小田 晄平 （昌平高校）

※メンバーはケガ等により変更の場合がある。