Jリーグは9日、FUJIFILM SUPER CUP 2024「NEXT GENERATION MATCH ヴィッセル神戸U－18 vs. 日本高校サッカー選抜」の参加選手を発表した。
U－18年代に活躍の場を提供することで将来的な日本サッカー界全体の活性化を目指す同大会は、今年で15回目の開催。2024年明治安田生命J1リーグチャンピオンのアカデミーチームと第102回全国高校サッカー選手権大会の優秀選手を中心に選抜された選手で構成するチームが対戦する。
試合は2月17日（土）に『国立競技場』にて行われ、10時15分のキックオフを予定。CS放送『日テレジータス』にて生中継されるほか、日本テレビ系（関東ローカル）地上波で15時40分～15時50分にダイジェスト放送が行われる（※FUJIFILM SUPER CUP 2022がPK方式等で放送延長の場合は休止）。
両チームのメンバーは以下の通り。
■ヴィッセル神戸U－18
▼GK
亀田 大河
吉岡 耕佑
小池 柊介
胡 云皓
吉川 怜汰
▼DF
江口 拓真
茨木 陸
山田 海斗
松田 志道
野邉 知紘
原 蒼汰
寺岡 佑真
高嶋 蒼和
西川 玲生
坂口 佑樹
西岡 鷹佑
西村 水岐
山口 正悟
山下 翔音
▼MF
岩本 悠庵
吉岡 嵐
今富 輝也
濱﨑 健斗
瀬口 大翔
小泉 楓雅
川井 憂翔
藤本 陸玖
西川 亜郁
谷口 央和
武石 大空
片山 航汰
林 楓介
井ノ本 歩夢
上野 颯太
▼FW
渡辺 隼斗
森田 皇翔
髙村 睦弥
岡 奨瑛
大西 湊太
森分 圭吾
上本 佳生
川端 彪英
土井口 立
西田 翔
前田 凱吏
山田 修大
■日本高校サッカー選抜
▼GK
鈴木 将永（青森山田高校）
平塚 仁 （岡山学芸館高校）
雨野 颯真 （前橋育英高校）
DF
野田 隼太郎 （藤枝東高校）
小泉 佳絃 （青森山田高校）
塩川 桜道 （流通経済大学付属柏高校）
市川 和弥 （尚志高校）
渡邉 優空 （尚志高校）
山本 虎 （青森山田高校）
布施 克真 （日本大学藤沢高校）
池戸 柊宇 （京都橘高校）
MF
長 準喜 （昌平高校）
神田 拓人 （尚志高校）
芝田 玲 （青森山田高校）
松田 悠世 （桐光学園高校）
杉本 英誉 （青森山田高校）
太田 隼剛 （市立船橋高校）
名和田 我空 （神村学園高等部）
北藤 朔 （神戸弘陵学園高校）
FW
宮下 拓弥 （桐光学園高校）
網代 陽勇 （尚志高校）
高岡 伶颯 （日章学園高校）
小田 晄平 （昌平高校）
※メンバーはケガ等により変更の場合がある。