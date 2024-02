レトロリロン涼音「自分の人生の正解を掴めるようなタイトルにしたい」ニューEP『ロンリーパラドックス』への思い

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月8日(木)の放送は、4人組バンドのレトロリロンがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が1月10日にリリースされたEP『ロンリーパラドックス』の感想を伝え楽曲への思いを聞きました。こもり校長:レトロリロン先生は3度目の来校です。過去2回の放送では、いろんなことを聞かせていただきました。COCO教頭:「4人が出会ったのは音楽大学」、「バンド名は、意味というより“覚えやすさ”と、“検索したときに自分たちしか出てこない”ようにしたかったから」とか。レトロリロン:はい(笑)。こもり校長:そして、レトロリロン先生は、1月にセカンドEP『ロンリーパラドックス』をリリースされました。おめでとうございます!レトロリロン:ありがとうございます!こもり校長:前作では自分1人で向き合うテーマの曲が多かったと思いますけど、(1曲目に収録の)「TOMODACHI」はタイトルからして1人ではないですよね。他者を意識している曲だと思いますけど、この曲の歌詞とかはどうやって作っていったんですか?涼音(Vo/Ag):この曲は、僕……本当に友達がいないんですけど(笑)。こもり校長:いやいやいや!メンバー:またまた!涼音:昔から、友達との距離感とか人との距離感がうまくいかなくて。それでも、なんだかんだ生きてはこれていて。こもり校長:うんうん。涼音:あらためて振り返ると、「あのときに、ああいうことを言っちゃったから友達じゃなくなったのかな」とか、「もし、自分がこういうふうに言っていたら、友達になっていたのかな」とか……。そういうことを、0歳からいまの年齢まで“こういうことで後悔した”というのを紙に書き出したんです。こもり校長:ええっ!COCO教頭:すごい作業……!涼音:そうなんですよね。でも、自分が悪いことでも「悪い」と思いたくないこともあって。そういう気持ちを書いていたらこの曲になった、という感じです。こもり校長:0歳から追っていって、一番後悔したことは何ですか?涼音:う~ん……中学のときに、一時期学校に行けなくなったことがあって。そのときに、僕の家まで来てくれた友達がいたんです。でも「来ないでくれ」と言ってしまったことがあって、それがずっと引っかかっているというか……。そのときの友達とはもう会っていないし、何をしているかもわからないんですけど。こもり校長:うん……。涼音:そういう自分が突っぱねてしまった体験が、書き出してみたらすごく多かったんです。自分が壁を作ったせいで、いろんな所、いろんなタイミングで、友達を失ってきちゃったんだな……というのが、今でも後悔しているかな、というのがあります。こもり校長:難しいところですよね。自分がしてしまったことが……でも、反対側から見ると、相手は意外と何も思っていなかったり。でも、自分は後悔している、みたいなこともありますし。涼音:そうですね。こもり校長:このEPのタイトル『ロンリーパラドックス』には、どういう意味が込められていますか?涼音:『パラドックス』は“逆説”という意味があるんですけど、『ロンリー』は“1人”、“孤独”という意味で……正しいと思っていることが間違っていたり、間違っていると思っていたことが実は正しい、というのが逆説の意味で。この「TOMODACHI」という曲を書きながらふと人生を振り返っていて、固まってきた価値観みたいなものが自分の中であったんです。「これって必要かな」とか考えていくうちに、自分がいままで合っていると思っていたことが間違っているかもしれないし、間違いだと否定してきたことに救いがあったり……みたいなこともあったので。自分のそういう価値観をあらためて探し出すというか、自分の人生の正解を掴めるようなタイトルにしたいな、と思って『ロンリーパラドックス』にしました。【レトロリロン先生大好きです! 『ロンリーパラドックス』聴きました! 僕は「TOMODACHI」を最近めちゃくちゃ聴いてます! 朝学校に行く前など、しんどいときによく聴いています。常に今と戦っている感じがして、明るい感じの曲でも聴いていると涙が出てきます】(16歳)レトロリロン:ありがとうございます!COCO教頭:私も最初に聴いたときは、聴きなじみがよくていいなと思っていて……歌詞を見ると、けっこうさらけ出しているじゃないですか。涼音:そうですね(笑)。COCO教頭:自分は認めたくない(自分が悪いことでも「悪い」と思いたくない)というさきほどのお話も、誰しもが持っていることだと思うので。私だけじゃない、と安心できました。生徒(リスナー)のみんなにも届いていると思います。レトロリロン:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/