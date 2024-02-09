「ツタロック2024」最終出演アーティスト発表、全34組が勢ぞろい

2024年3月23日（土）、24日（日）に幕張メッセ国際展示場にて2DAYS開催される「Vポイント presents ツタロックフェス2024」の最終出演アーティストが発表された。

【2023年のライブ写真はこちら】

今回、最終出演アーティストとして発表されたのは、Tele、そしてオープニングアクトとしてberry meet、pachaeの3組。

なお、本日18時より最終プレオーダー受付がスタートした。

＜ライブ情報＞

Vポイント presents ツタロックフェス2024

2024年3月23日（土）24日（日）幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

主催：CCCミュージックラボ（株）/ライブマスターズ（株）

企画：CCCミュージックラボ（株）

制作：ライブマスターズ（株）

運営：（株）ディスクガレージ

特別協賛：CCCMKホールディングス株式会社

チケット価格

1DAYS券各日：11800円（税込）

2DAYS券：22000円（税込）

早期割引2DAYSチケット：19960円（税込）

問い合わせ　info@livemasters.jp

『ツタロックフェス 2024』オフィシャルHP：https://cccmusiclab.com/tsutarock2024　

出演アーティスト：

3 月23日（土）DAY1

神はサイコロを振らない / ケプラ / Conton Candy SKY HI / This is LAST / Tele / TETORA

トンボコープ / NEE / Vaundy / フレデリック / マルシィ / moon drop / yutori / reGretGirl /

緑黄色社会 / berry meet（Opening Act Act）

3月24日（日）DAY2

ammo / アルステイク / THE ORAL CIGARETTES / クジラ夜の街 / クリープハイプ / Cody・Lee( 李)

ねぐせ。 / ハルカミライ / PEOPLE 1 / 04 Limited Sazabys / FOMARE / PEDRO / bokula.

ヤングスキニー / Laura day romance / WurtS / pachae（Opening Act Act）

最終プレオーダー受付

2月9日（金）18時00分〜2月18日（日)23時59分

専用URL：https://eplus.jp/tsutarockfes/