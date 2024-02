7月26日から28日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '24」の出演アーティスト第1弾が発表された。

発表されたのはKraftwerk、ガール・イン・レッド、Turnstile、フローティング・ポインツ、Ride、ユセフ・デイズ、アンジー・マクマホン、クリストーン・“キングフィッシュ”・イングラム、エリカ・デ・カシエール、アイドレス、Fontaines D.C.、Hiroko Yamamura、The Last Dinner Party、No Party For Cao Dong、Notd、ルーファス・ウェインライト、Yin Yinの17組。本日2月9日11:50より東京・渋谷MODIの街頭ビジョンで発表され、出演者の名前が出るたびに歓声が上がった。出演者第1弾の発表と合わせてチケットの先行販売もスタートしている。

FUJI ROCK FESTIVAL '24

2024年7月26日(金)新潟県 苗場スキー場

2024年7月27日(土)新潟県 苗場スキー場

2024年7月28日(日)新潟県 苗場スキー場

<出演者>

Kraftwerk / ガール・イン・レッド / Turnstile / フローティング・ポインツ / Ride / ユセフ・デイズ / アンジー・マクマホン / クリストーン・“キングフィッシュ”・イングラム / エリカ・デ・カシエール / アイドレス / Fontaines D.C. / Hiroko Yamamura / The Last Dinner Party / No Party For Cao Dong / Notd / ルーファス・ウェインライト / Yin Yin / and more