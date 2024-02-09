新海誠監督によるアニメーション映画「秒速5センチメートル」のリバイバル上映が決定。作品の重要なモチーフである桜にちなみ「桜前線上映」と題して、3月29日より西日本から南関東、4月12日より北関東から北海道にかけて、全106館の劇場で2週間限定上映される。

これはFilmarksによる、新海監督の作品を2カ月連続でリバイバル上映する企画の第1弾として実施されるもの。同企画では、来場者特典の配布も予定している。詳細は後日の発表を待とう。なお上映劇場については、文末のリストで確認を。

「秒速5センチメートル」公開劇場

3月29日（金）～上映

東京都：新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、ヒューマントラストシネマ渋谷、丸の内TOEI、109シネマズ木場、MOVIX亀有、MOVIX昭島、イオンシネマ板橋、イオンシネマ シアタス調布、キネカ大森、アップリンク吉祥寺

神奈川県：チネチッタ、109シネマズ川崎、109シネマズ港北、イオンシネマみなとみらい、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマ海老名、横須賀HUMAXシネマズ、小田原コロナシネマワールド

埼玉県：MOVIXさいたま、MOVIX三郷、MOVIX川口、ユナイテッド・シネマ春日部、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ越谷レイクタウン

千葉県：MOVIX柏の葉、キネマ旬報シアター、京成ローザ10、イオンシネマ市川妙典、イオンシネマ幕張新都心、成田HUMAXシネマズ、シネマサンシャイン ユーカリが丘

静岡県：MOVIX清水、シネプラザサントムーン、シネマサンシャインららぽーと沼津

愛知県：ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、MOVIX三好、イオンシネマ大高、イオンシネマワンダー、イオンシネマ岡崎、イオンシネマ常滑、中川コロナシネマワールド、安城コロナシネマワールド

岐阜県：イオンシネマ各務原

三重県：109シネマズ四日市、イオンシネマ津

滋賀県：イオンシネマ草津

京都府：MOVIX京都、アップリンク京都、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ高の原

大阪府：シネ・リーブル梅田、なんばパークスシネマ、イオンシネマ シアタス心斎橋、109シネマズ大阪エキスポシティ、MOVIX堺

兵庫県：kino cinema神戸国際、OSシネマズ 神戸ハーバーランド、MOVIXあまがさき、塚口サンサン劇場、イオンシネマ加古川

奈良県：シネマサンシャイン大和郡山

和歌山県：イオンシネマ和歌山

岡山県：イオンシネマ岡山、MOVIX倉敷

広島県：サロンシネマ1・2、イオンシネマ広島西風新都、福山コロナシネマワールド

山口県：シネマサンシャイン下関

徳島県：シネマサンシャイン北島

香川県：イオンシネマ綾川

愛媛県：シネマサンシャインエミフルMASAKI

福岡県：ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、シネプレックス小倉

佐賀県：イオンシネマ佐賀大和

熊本県：熊本ピカデリー

大分県：セントラルシネマ三光

宮崎県：セントラルシネマ宮崎

鹿児島県：シネマサンシャイン姶良

沖縄県：ユナイテッド・シネマ PARCO CITY浦添

4月12日（金）～上映

北海道：札幌シネマフロンティア、イオンシネマ旭川駅前、ディノスシネマズ苫小牧

青森県：イオンシネマ新青森（2024年3月オープン予定）、イオンシネマ弘前

宮城県：MOVIX仙台、イオンシネマ新利府

秋田県：AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

山形県：ソラリス

福島県：フォーラム福島

茨城県：MOVIXつくば、シネマサンシャイン土浦

栃木県：MOVIX宇都宮、フォーラム那須塩原

群馬県：MOVIX伊勢崎、イオンシネマ高崎

東京都：シネマート新宿

新潟県：ユナイテッド・シネマ新潟

石川県：ユナイテッド・シネマ金沢

富山県：イオンシネマとなみ

福井県：福井コロナシネマワールド

長野県：イオンシネマ松本

愛知県：小牧コロナシネマワールド

岐阜県：大垣コロナシネマワールド

福岡県：小倉コロナシネマワールド

映画「秒速5センチメートル」

スタッフ

原作・脚本・監督：新海誠

キャラクターデザイン・作画監督：西村貴世

美術：丹治匠、馬島亮子、新海誠

音楽：天門

主題歌：「One more time, One more chance」山崎まさよし

キャスト

遠野貴樹（たかき）：水橋研二

篠原明里（あかり）：近藤好美 / 尾上綾華

澄田花苗（かなえ）：花村怜美

ほか

(c)Makoto Shinkai / CoMix Wave Films