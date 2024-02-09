荒川弘原作による「舞台『鋼の錬金術師』―それぞれの戦場―」のキービジュアルと、追加キャラクターのビジュアルが公開された。

2023年に初演が行われた「鋼の錬金術師」の舞台第2弾として、6月8日から16日まで東京・日本青年館ホール、6月29日と30日に大阪・SkyシアターMBSで上演される「舞台『鋼の錬金術師』―それぞれの戦場―」。キービジュアルには、それぞれの思いや決意を胸に戦場へ赴くキャラクターが集結した。

キャラクタービジュアルは、小野妃香里演じるイズミ・カーティス、沙央くらま演じるラスト、平松來馬演じるエンヴィー、草野大成演じるグラトニー、久下恵美演じるピナコ・ロックベル、星智也演じる傷の男（スカー）、鈴木勝吾演じるゾルフ・J・キンブリー、鍛治直人演じるヴァン・ホーエンハイムの8人分が到着。また舞台公式サイトおよびSNS、本日2月9日発売の月刊少年ガンガン3月号（スクウェア・エニックス）には、荒川による応援イラストとメッセージが掲載されている。

「舞台『鋼の錬金術師』―それぞれの戦場―」

期間：2024年6月8日（土）～16日（日）

場所：東京都 日本青年館ホール



期間：2024年6月29日（土）～30日（日）

場所：大阪府 SkyシアターMBS

スタッフ

原作：荒川弘「鋼の錬金術師」（掲載「ガンガンコミックス」スクウェア・エニックス刊）

脚本・演出：石丸さち子

音楽監督：森大輔

作詞：石丸さち子

作曲：森大輔

美術：伊藤雅子

照明：日下靖順

音響効果：天野高志

音響：増澤努

映像：O-beron inc.

舞台監督：今野健一

ヘアメイク：馮啓孝、井村祥子

衣裳：渡邊礼子

小道具：羽鳥健一

殺陣：新田健太

演出助手：矢本翼子

楽器：中平チェリー皓也

制作進行：麻田幹太

宣伝デザイン：山代政一

グッズデザイン：山代政一、石本寛絵

デザイン協力：石本茂幸

フォトグラファー：TOBI

主催：舞台『鋼の錬金術師』製作委員会

キャスト

エドワード・エルリック：一色洋平、廣野凌大（ダブルキャスト）

アルフォンス・エルリック：眞嶋秀斗

ウィンリィ・ロックベル：岡部麟

ロイ・マスタング：蒼木陣、和田琢磨（ダブルキャスト）

リザ・ホークアイ：佃井皆美

ジャン・ハボック：君沢ユウキ

ヴァトー・ファルマン：寿里

デニー・ブロッシュ：原嶋元久

ハイマンス・ブレダ：滝川広大

ケイン・フュリー：野口準

マリア・ロス：七木奏音

リン・ヤオ：本田礼生

メイ・チャン：柿澤ゆりあ

フー：新田健太

ランファン：星波

ティム・マルコー：阿部裕

ヨキ：大石継太

イズミ・カーティス：小野妃香里

ラスト：沙央くらま

エンヴィー：平松來馬

グラトニー：草野大成

ピナコ・ロックベル：久下恵美

キング・ブラッドレイ：谷口賢志

傷の男（スカー）：星智也

ゾルフ・J・キンブリー：鈴木勝吾

ヴァン・ホーエンハイム：鍛治直人

アルフォンス・エルリック（スーツアクター）：桜田航成

アンサンブル：真鍋恭輔、田嶋悠理、榮 桃太郎、丸山雄也

バンドメンバー：森大輔（Band Master、Key）、オオニシユウスケ（Gt.）、直井弦太（Dr.）、富岡陽向（Ba.）

高野玲の高ははしごだかが正式表記。

(c)荒川 弘／SQUARE ENIX・舞台「鋼の錬金術師」製作委員会