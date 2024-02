フィッシュマンズ、ベストアルバム『空中』『宇宙』アナログ盤リリース決定

2005年にポニーキャニオンとユニバーサルミュージックの共同企画として同時リリースされたフィッシュマンズのベストアルバム『空中』『宇宙』が、アナログレコード2枚組、カラーヴァイナル仕様にて7月24日に両社より同時発売されることが決定した。

デビューから30周年を迎えた2021年に公開されたドキュメンタリー『映画:フィッシュマンズ』も動員3万人を突破するなど大きな支持を受け、新たなファンを世界規模で増やし続けているフィッシュマンズ。本作は『空中』『宇宙』のイメージコンセプトに基づきドラマーの茂木欣一(現・東京スカパラダイスオーケストラ)がレーベルの枠を超えて選曲したオールタイムベストで、ファンの間でもレコード化の要望が高かった作品。『空中』はクリアスカイブルー、『宇宙』はクリアオレンジのカラーヴァイナル仕様を予定。マスターはCD版のマスタリングを手掛けたスターリング・サウンドによる新たなカッティングマスターを使用予定となっている。

今回のレコード化について茂木は「念願叶って本当に嬉しいです!! 2枚組でのリリースということでアナログ盤用の選曲を意識して、音質はもちろん、各面ごとの流れを楽しんでもらうことを何より大切にしました」とコメントしている。

<リリース情報>

『空中 ベスト・オブ・フィッシュマンズ』

発売日:2024年7月24日

仕様 2枚組LP カラーヴァイナル(クリアスカイブルー) 生産限定盤

品番、価格 PCJA.00135 6600円(税込)

=収録曲=

SIDE A

1. RUNNING MAN

2. GO GO ROUND THIS WORLD!

3 .チャンス

SIDE B

1. BABY BLUE

2. MY LIFE

3. Weather Report

SIDE C

1. 忘れちゃうひととき

2. IN THE FLIGHT

3. SEASON

SIDE D

1. ひこうき (Live)

2. 感謝(驚)

3. いかれたBaby

『宇宙 ベスト・オブ・フィッシュマンズ』

発売日:2024年7月24日

仕様 2枚組LP カラーヴァイナル(クリアオレンジ) 生産限定盤

品番、価格 UPJY-9427/8 6600円(税込)

=収録曲=

SIDE A

1. ずっと前

2. 気分

3. MAGIC LOVE

SIDE B

1. エヴリデイ・エヴリナイト

2. SLOW DAYS

3. あの娘が眠ってる

SIDE C

1. 頼りない天使

2. MELODY

3. ナイトクルージング

SIDE D

1. WALKING IN THE RHYTHM

2. 新しい人

<ライブ情報>

OTODAMA24〜音泉魂〜

2024年5月4日・5日

大阪・泉大津フェニックス

https://shimizuonsen.com/otodama/24/

※フィッシュマンズの出演は5月5日

オフィシャルHP http://www.fishmans.jp