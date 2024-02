ゆずのライブBlu-ray / DVD「LIVE FILMS HIBIKI DAY1 BLUE × FUTARI」「LIVE FILMS HIBIKI DAY2 RED × ALL STARS」の2作が4月17日に同時リリースされる。

ゆずは昨年9月29日から10月1日まで3日間にわたり、神奈川・Kアリーナ横浜のこけら落とし公演「YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama」を開催。「LIVE FILMS HIBIKI DAY1 BLUE × FUTARI」には北川悠仁と岩沢厚治が弾き語りスタイルでステージに立った9月29日公演、「LIVE FILMS HIBIKI DAY2 RED × ALL STARS」にはゆずがフルバンド編成でパフォーマンスを繰り広げた9月30日公演の模様が収録される。

さらにゆずのオフィシャルファンクラブ・ゆずの輪会員限定の完全数量限定盤「HIBIKI COMPLETE BOX」も4月17日にリリースされる。ボックスには3日間の全公演の模様を収めたBlu-ray / DVD5枚と、全公演のライブCD6枚、30枚のオリジナルライブフォトカード、全8種の自撮りブロマイド「ゆずが行く!おすすめスポット in 横浜」を同梱。ボックスは“HIBIKI”の銀箔ロゴ入りのソリッドボックス仕様となっている。

YouTubeではこのライブBlu-ray / DVDのティザー映像が公開された。

ゆず「LIVE FILMS HIBIKI DAY1 BLUE × FUTARI」収録内容

01. シュビドゥバー

02. そのときには

03. 栄光の架橋

04. 始まりの場所

05. 遊園地

06. 境界線

07. イコール

08. 眼差し

09. する~

10. タッタ

11. 友達の唄

12. サヨナラバス

13. 贈る詩

14. 青

15. 響語り(はるか / Hey和 / 1 / 虹 / SEIMEI / はるか)

16. 少年

17. 夏色

18. ビューティフル

19. Frontier

特典映像

・ゆずが行く!おすすめスポット in 横浜

ゆず「LIVE FILMS HIBIKI DAY2 RED × ALL STARS」収録内容

01. ヒカレ

02. うたエール

03. 公私混同

04. from

05. 彼方

06. 慈愛への旅路

07. 桜木町

08. タッタ

09. 夢の地図

10. REASON

11. 君を想う

12. 雨のち晴レルヤ

13. ULTRA HIBIKI PARTY(恋、弾けました。 / マスカット / 奇々怪界-KIKIKAIKAI- / 言えずの♡アイ・ライク・ユー / RAKUEN)

14. 少年

15. 夏色

16. ビューティフル

17. Frontier

18. 栄光の架橋

特典映像

・「YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama BEAUTIFUL never give up」LIVE SELECTION

01. HAMO

02. 代官山リフレイン

03. 月曜日の週末

04. いつか

ゆず「HIBIKI COMPLETE BOX」収録内容

Blu-ray / DVD

「LIVE FILMS HIBIKI DAY1 BLUE × FUTARI」

特典映像

・ゆずが行く!おすすめスポット in 横浜

「LIVE FILMS HIBIKI DAY2 RED × ALL STARS」

特典映像

・「YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama BEAUTIFUL never give up」LIVE SELECTION

「LIVE FILMS HIBIKI DAY3 BEAUTIFUL × FUTARI & ALL STARS」

1. ヒカレ

2. うたエール

3. 贈る詩

4. サヨナラバス

5. 響語り(はるか / Hey和 / 1 / 虹 / SEIMEI / はるか)

6. 桜木町

7. タッタ

8. 夢の地図

9. REASON

10. 君を想う

11. 雨のち晴レルヤ

12. ULTRAHIBIKIPARTY(恋、弾けました。/ マスカット / 奇々怪界-KIKIKAIKAI- / 言えずの♡アイ・ライク・ユー / RAKUEN)

13. 少年

14. 夏色

15. ビューティフル

16. Frontier

17. 栄光の架橋

CD

DAY1BLUE×FUTARI

DAY2RED×ALLSTARS

DAY3BEAUTIFUL×FUTARI&ALLSTARS

