今年デビュー20周年を迎えるJUJUが、2024年のライブ情報を一挙に発表した。
まずJUJUは6月より約3年ぶりの全国アリーナツアー「JUJU 20th ANNIVERSARY ARENA TOUR 2024 『YOUR REQUEST』」を開催。6月22日の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナを皮切りに、デビュー記念日である8月25日の埼玉・さいたまスーパーアリーナまで全国9カ所を回り、全11公演を行う。JUJUのオフィシャルファンクラブでは、チケットの先行予約の受付が2月19日12:00にスタートする。
10月にはJUJUにとって約11年ぶりのフルオーケストラコンサート「billboard classics JUJU 20th ANNIVERSARY PREMIUM CLASSIC CONCERT 2024」が兵庫・神戸国際会館 こくさいホールと東京・すみだトリフォニーホールで計4日間行われる。最終日は10月10日の“ジュジュの日”となる。
さらに11月に東京・ブルーノート東京で毎年恒例のジャズライブ「BLUE NOTE TOKYO JUJU JAZZ LIVE 2024」（仮タイトル）も開催予定。ライブの日程は追ってアナウンスされる。
JUJU 20th ANNIVERSARY ARENA TOUR 2024 「YOUR REQUEST」
2024年6月22日（土）宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ
2024年6月29日（土）北海道 北海道立総合体育センター 北海きたえーる
2024年7月6日（土）愛媛県 愛媛県武道館
2024年7月20日（土）大阪府 大阪城ホール
2024年7月21日（日）大阪府 大阪城ホール
2024年7月27日（土）富山県 富山市総合体育館
2024年8月3日（土）広島県 広島サンプラザ ホール
2024年8月10日（土）愛知県 ポートメッセなごや
2024年8月17日（土）福岡県 マリンメッセ福岡
2024年8月24日（土）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
2024年8月25日（日）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ
billboard classics JUJU 20th ANNIVERSARY PREMIUM CLASSIC CONCERT 2024
2024年10月1日（火）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2024年10月2日（水）兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール
2024年10月9日（水）東京都 すみだトリフォニーホール
2024年10月10日（木）東京都 すみだトリフォニーホール