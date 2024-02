以前はハイソックスだったけど…今は“くるぶし丈”!?10代に聞く「制服のこだわり」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。2月7日(水)は、『制服のこだわり』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、今回の企画を説明する際に話していた制服のこだわりと、リスナーのメッセージで気づいた最近の着こなしの傾向についてのトークを紹介します。こもり校長:制服って普通にしていたら全部みんなと一緒だけど、ひと工夫入れることによって他人と差をつけられて、自分の個性やこだわりを表現できるよね。いわば制服には、ファッションの楽しさ、難しさが全部詰まっていと思うんだよね。教頭は制服で工夫したことあったの?COCO教頭:あったよ。高校のときは、わざわざスカートを作りに行きました。当時は、長いスカートが流行っていたのね。でも制服はワンピースだから、(スカートを折るなど)長さ調節ができなかったの。こもり校長:セーラー服なの?COCO教頭:ワンピースの上にブレザーだったの。それで、長いスカートは作ったほうが早いってなって、作りに行ったね。こもり校長:うんうん。COCO教頭:あとは、ブレザーの中に着るセーターでオシャレする、というのが流行っていたね。こもり校長:何してたの?COCO教頭:古着屋さんに行って、緑のカーディガンを買って中に着て……当時、古着が流行っていたからね。そういう感じで楽しんでた。こもり校長:いいね!COCO教頭:あとは……みんな、まだ使っているのかな? 「EASTBOY」という、靴下とかめちゃ憧れるブランドがあるのよ。ほかには、「LOVE BOAT」というギャルブランドがあるんだけど、その鏡を全員が持ってた。こもり校長:いいね~! 今夜は、生徒(リスナー)のみんなの『制服のこだわり』を教えてもらおうと思います。普通の制服をどうアレンジして着こなしているのか、それは何を狙っているのか、その効果はあるのか……みたいな、みんなのこだわり、努力を教えてください。【リスナーのメッセージ:私の学校はセーターもワイシャツも靴下も学校指定のものなので、制服であまりおしゃれはできませんが、ネクタイは青と赤の2種類あるのでその日の気分で選んでいます。また、スカートとハイソックスを短く折ると先生に注意されることがありますが、みんな短くしています(笑)】COCO教頭:ハイソックスを、わざわざ短く折るんだ!こもり校長:いまどきは、長い靴下をはかないらしいよ。くるぶしなのよ!COCO教頭:たしかに、渋谷とか歩いていても見ないな。こもり校長:でも、あれは……いかがなんだろう?(笑)。俺の時代にはなかった文化だからさ。特に俺のころは、あれを非常にダサいと思っていたから!COCO教頭:くるぶしソックスを?こもり校長:俺の時代にも、そういう女子はいたのよ。でもそれは、「洗濯が間に合いません!」で、仕方なく“くるぶし”だったの。COCO教頭:仕方なくね(笑)。こもり校長:そういう子がいたら、俺たちは「おまえ、くるぶしって……!」みたいな(笑)。その子も「見ないでー!」みたいな感じだった。まぁ俺は通信だったから、全日に通っていた友達とのやりとりなんだけど。だから俺は、そういう子を見ると「あ~、洗濯が間に合わなかったのかなぁ?」って思っちゃうの。でも、あれが流行っているという……!COCO教頭:(笑)。本当に長いソックスは見ないね。生足でね。こもり校長:そうだよね。時代って不思議だよね~。【リスナーのメッセージ:学校の中ではちゃんと着ていますが、制服で出かけるときは(シャツの)第一ボタンを開けて、リボンもゆるめて、ブレザーのボタンも全部はずして、ベストもラインが入っているものを着て、できるだけかわいくしています。もうすぐ卒業ですが、卒業した後に制服で遊びに行く予定もあるので、もっとうまく着こなしたいと思っています】COCO教頭:学校から一歩出たら、リラックスタイムに入るんだね(笑)。こもり校長:これも、俺は永遠のテーマだと思うよ。COCO教頭:ナニナニ?こもり校長:“第一ボタンを開けるのは、果たしてかわいいのか!?”理論! (このリスナーには)申し訳ないし、否定するつもりもないけど……俺が10代のころは、ボタンは上まで留めてほしかった! ゆるいリボンをしている女の子はだらしなく見えた!COCO教頭:上までしっかり留めてくれ! と?こもり校長:男でも思っていたね。第一ボタンを開けて、ネクタイをゆるめているヤツを見ると、「いいかげんにしろよ……!」って思ってた。COCO教頭:そのころから、校長の素質ありましたね。こもり校長:俺は、ボタンは上まで留めるっていうのが……いまでもそうだもん。シャツを着るときは上まで留めるね。COCO教頭:たしかに、はだけているのを見たことないね。でも……学生のときは、みんな開けていたなあ。こもり校長:そうだよね。こんな感じで、みんなの『制服のこだわり』を待っています!この日の放送では……・「制服はブレザーにネクタイです。カッターシャツの第一ボタンを開けて、ネクタイをダラダラにしています」という高2・「制服はブレザーにシャツなんですけど、靴の指定がありません。こだわりは、お気に入りのスニーカーで登校することです」という高2・「制服はブレザーに紺のスカートです。こだわりは、どんなに寒くてもブレザーは着ないでグレーのベスト、スカートは二折りです」という中1・「体は女子ですが、学ランを着て登校しています。肩幅が合わなかったけど、シャツの下にタートルネックを着て工夫しています」という高2と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/