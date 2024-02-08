CVLTE、1stアルバム『DIGITAL PARANOIA 2052』配信リリース

CVLTEが、1stアルバム『DIGITAL PARANOIA 2052』を、Suchmosや羊文学が所属するレーベルF.C.L.S.（ソニーミュージック）より配信リリースした。
関連記事：cero・髙城晶平×Suchmos・YONCE、2010年代を切り拓いた両雄の視点
本作は、国内外問わず気鋭のアーティストが多数参加した全11曲を収録。アートワークは人気漫画『ガチアクタ』作者である裏那 圭、タイトルロゴは晏童 秀吉がそれぞれ担当している。また、収録曲「digital paranoia.」のリリックビデオも合わせて公開となった。
さらに、3月に東京・大阪でアルバムリリースライブ「CVLTE pre. DIGITAL PARANOIA 2052 RELEASE PARTY」の開催も発表。3月16日（土）に大阪・BIG CAT、3月29日（金）に東京・Zepp Shinjukuでライブを開催する。
＜リリース情報＞
CVLTE
1stアルバム『DIGITAL PARANOIA 2052』
配信中
https://fcls.lnk.to/DIGITALPARANOIA2052
=収録曲=
2052. (main menu)
vanish.
scorpion.
artificial idiot. (feat. Cyprus)
girls lie. (feat. Beauty School Dropout)
kill without the k. (feat. tiLLie)
iShadow.
me, myself & I.
mutant. (feat. Thousand Below）
if I stay high. (feat. rouri404)
digital paranoia.
＜ライブ情報＞
CVLTE pre. DIGITAL PARANOIA 2052 RELEASE PARTY
2024年3月16日（土）BIGCAT
2024年3月29日（金）Zepp Shinjuku
チケット料金：
オールスタンディング
前売り ￥4500（税込み）
※ 1ドリンク代別途必要／整理番号付
※未就学児童入場不可
https://w.pia.jp/t/cvlte-digital-paranoia2052/