CVLTE、1stアルバム『DIGITAL PARANOIA 2052』配信リリース

CVLTEが、1stアルバム『DIGITAL PARANOIA 2052』を、Suchmosや羊文学が所属するレーベルF.C.L.S.（ソニーミュージック）より配信リリースした。

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本作は、国内外問わず気鋭のアーティストが多数参加した全11曲を収録。アートワークは人気漫画『ガチアクタ』作者である裏那 圭、タイトルロゴは晏童 秀吉がそれぞれ担当している。また、収録曲「digital paranoia.」のリリックビデオも合わせて公開となった。

さらに、3月に東京・大阪でアルバムリリースライブ「CVLTE pre. DIGITAL PARANOIA 2052 RELEASE PARTY」の開催も発表。3月16日（土）に大阪・BIG CAT、3月29日（金）に東京・Zepp Shinjukuでライブを開催する。

＜リリース情報＞

CVLTE

1stアルバム『DIGITAL PARANOIA 2052』

配信中

https://fcls.lnk.to/DIGITALPARANOIA2052

=収録曲=

2052. (main menu)

vanish.

scorpion.

artificial idiot. (feat. Cyprus)

girls lie. (feat. Beauty School Dropout)

kill without the k. (feat. tiLLie)

iShadow.

me, myself & I.

mutant. (feat. Thousand Below）

if I stay high. (feat. rouri404)

digital paranoia.

＜ライブ情報＞

CVLTE pre. DIGITAL PARANOIA 2052 RELEASE PARTY

2024年3月16日（土）BIGCAT　

2024年3月29日（金）Zepp Shinjuku　　

チケット料金：

オールスタンディング

前売り ￥4500（税込み）

※ 1ドリンク代別途必要／整理番号付

※未就学児童入場不可

https://w.pia.jp/t/cvlte-digital-paranoia2052/