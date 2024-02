静岡県富⼠市「富⼠⼭こどもの国」にて5⽉11⽇(⼟)、12⽇(⽇)に開催されるキャンプインフェス「FUJI & SUNʼ24」の第⼆弾出演アーティストが発表された。

今回発表されたのは、クラムボンの原⽥郁⼦と打楽器奏者/SSWの⾓銅真実による⾳楽ユニット「くくく」、ブラジル出⾝でLAを拠点に活動するギタリストのFabiano do Nascimentoと、いまや⽇本⼀忙しいといわれる敏腕ドラマー⽯若駿の初のコラボレーション「Fabiano do Nascimento × ⽯若駿」をはじめ、聴衆を陽気に踊らせ、祭りごとに⽋かせない存在である⺠謡クルセイダーズや、巧みなスキルと独⾃のファンクネスで魅せる孤⾼のラッパー鎮座DOPENESS、群雄割拠の東海HIPHOPシーンを代表するラッパーCampanella、江ノ島発サイケロックの新鋭maya ongaku、バイヤーとして培ったセンスでDJとして絶⼤な信頼を得るAkieの計7組。

「FUJI & SUN」は「富⼠⼭と学び、富⼠⼭と⽣きる。」をコンセプトに、富⼠⼭を間近に望む圧巻のロケーションで、”⾳楽" ”アクティビティ" ”キャンプ” など「⼈⽣を彩る冒険」をお届けする富⼠⼭の麓の⼤⾃然に”いだかれるフェス”。第⼀弾で発表済みの豪華アーティスト陣に加え、FUJI & SUNでしか⾒られない貴重なコラボレーションを含む15組が揃い、ジャンルや世代の垣根を超えた⾳楽を富⼠⼭の麓で楽しむ⾮⽇常が繰り広げられる。

<イベント情報>

FUJI & SUNʼ24

2024年5⽉11⽇(⼟)富⼠⼭こどもの国(静岡県富⼠市桑崎1015)

9:00 OPEN 10:00 START 21:00 CLOSE

5⽉12⽇(⽇)

8:30 OPEN 9:30 START 19:00 CLOSE

主催:FUJI & SUN ʼ24実⾏委員会(WOWOW/ローソンエンタテインメント/NTTドコモ/BS⽇テレ/infusiondesign)

協賛:コアレックス信栄

特別協⼒:富⼠市/富⼠⼭こどもの国

協⼒:⼀般社団法⼈富⼠⼭観光交流ビューロー / GoodSound P.A.works / KMCgroup / JTB / 静岡県タクシー協会 富⼠・富⼠宮⽀部 / SHINKILOW / ⼈⼒チャレンジ応援部 / SWEN / sloWPorch / Bird -old pizza house- / フジイベントボランティアネットワークFEVN / 富⼠急静岡バス / 富⼠急トラベル / 富⼠急シティバス / 富⼠市ホテル旅館業組合 / 富⼠市商⼯会 / 富⼠商⼯会議所 / 富知六所浅間神社 / FRUE / FLARE TENT / Positive Link Studio / 吉原寺⾳祭

後援:静岡県 / 公益社団法⼈静岡県観光協会 / ⽇本富⼠⼭協会 / 富⼠ニュース社 / 岳南朝⽇新聞社 / Radio-f / J-WAVE

企画制作:WOWOW / infusiondesign

運営:infusiondesign

出演:∈Y∋ / Akie / 踊ってばかりの国 / Campanella / KID FRESINO(band set) / くくく(原⽥郁⼦&⾓銅真実) / くるり /クレイジーケンバンド / 鎮座DOPENESS / ハンバート ハンバート / Fabiano do Nascimento × ⽯若駿 / maya ongaku / ⺠謡クルセイダーズ / 森⼭直太朗 / 優河 with 魔法バンド and more...(※出演者50⾳順)

※やむを得ない事情により出演者が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

公式HP https://fjsn.jp